Sismos magnitud 4.6 y 4.4 ‘despiertan’ a Chiapas HOY 27 de octubre

Dos sismos, de magnitud 4.6 y 4.4, se registraron en Chiapas la mañana de este martes, y ocurrieron de forma casi simultánea, de acuerdo con registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Además, otros movimientos telúricos se percibieron en otros estados del país, uno de ellos en Oaxaca y otro en Baja California Sur.
Hasta el momento, se desconoce si estos sismos provocaron afectaciones o la percepción fue leve. Chiapas es un estado de alta actividad sísmica debido a la convergencia e interacción de tres placas tectónicas frente a sus costas: la Placa de Cocos, la Placa de Norteamérica y la Placa del Caribe.
¿Qué sismos se han registrado en México HOY 27 de octubre?
Este martes 27 de octubre la actividad sísmica comenzó con algunos sismos de magnitud igual o mayor a 4.0:
- Sismo magnitud 4.0, localizado a 68 km al sur de S Pedro Pochutla, Oaxaca, a las 04:15 hrs
- Sismo magnitud 4.2, localizado a 87 km al norte de Santa Rosalía, Baja California Sur, a las 05:27 hrs
- Sismo magnitud 4.6, localizado a 30 km al norte de Arriaga, Chiapas, a las 06:01 hrs
- Sismo magnitud 4.4, localizado a 144 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas, a las 06:25 hrs
El SSN lleva registro de todos los sismos ocurridos en territorio nacional, por lo que, de registrarse nuevos eventos, se darán a conocer a través de sus canales oficiales.
¿Qué hacer en caso de sismo?
Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.
Antes:
- Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación
- Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer
- Tener a la mano un botiquín, linterna, radio a pilas y documentos importantes
- Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma
Durante:
- Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente
- Alejarse de ventanas, vidrios, puertas y objetos que puedan caer
- No usar elevadores ni salir corriendo; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro
- Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables
Después:
- Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario
- Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros; controlar fugas de gas, agua y electricidad
- No usar fósforos o llaves eléctricas; usar linternas a pilas para iluminarse
- Estar informado por medios confiables, colaborar con autoridades y evitar difundir rumores
- Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar
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