¿Dónde más tembló HOY?

Sismos magnitud 4.6 y 4.4 ‘despiertan’ a Chiapas HOY 27 de octubre

Sismos se registraron en Chiapas este martes por la mañana, así como otros movimientos telúricos en otros estados

Esta es la actividad sísmica de hoy.
Esta es la actividad sísmica de hoy. Foto: La Razón (con stock de Canva+ y archivo del SSN)
Por:
Arturo Meléndez

Dos sismos, de magnitud 4.6 y 4.4, se registraron en Chiapas la mañana de este martes, y ocurrieron de forma casi simultánea, de acuerdo con registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Además, otros movimientos telúricos se percibieron en otros estados del país, uno de ellos en Oaxaca y otro en Baja California Sur.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo.
Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Hasta el momento, se desconoce si estos sismos provocaron afectaciones o la percepción fue leve. Chiapas es un estado de alta actividad sísmica debido a la convergencia e interacción de tres placas tectónicas frente a sus costas: la Placa de Cocos, la Placa de Norteamérica y la Placa del Caribe.

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¿Qué sismos se han registrado en México HOY 27 de octubre?

Este martes 27 de octubre la actividad sísmica comenzó con algunos sismos de magnitud igual o mayor a 4.0:

  • Sismo magnitud 4.0, localizado a 68 km al sur de S Pedro Pochutla, Oaxaca, a las 04:15 hrs
  • Sismo magnitud 4.2, localizado a 87 km al norte de Santa Rosalía, Baja California Sur, a las 05:27 hrs
  • Sismo magnitud 4.6, localizado a 30 km al norte de Arriaga, Chiapas, a las 06:01 hrs
  • Sismo magnitud 4.4, localizado a 144 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas, a las 06:25 hrs

El SSN lleva registro de todos los sismos ocurridos en territorio nacional, por lo que, de registrarse nuevos eventos, se darán a conocer a través de sus canales oficiales.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

  • Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación
  • Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer
  • Tener a la mano un botiquín, linterna, radio a pilas y documentos importantes
  • Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

  • Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente
  • Alejarse de ventanas, vidrios, puertas y objetos que puedan caer
  • No usar elevadores ni salir corriendo; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro
  • Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

  • Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario
  • Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros; controlar fugas de gas, agua y electricidad
  • No usar fósforos o llaves eléctricas; usar linternas a pilas para iluminarse
  • Estar informado por medios confiables, colaborar con autoridades y evitar difundir rumores
  • Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

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