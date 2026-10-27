Sismos magnitud 4.6 y 4.4 ‘despiertan’ a Chiapas HOY 27 de octubre

Foto: La Razón (con stock de Canva+ y archivo del SSN)

Esta es la actividad sísmica de hoy.

Dos sismos, de magnitud 4.6 y 4.4, se registraron en Chiapas la mañana de este martes, y ocurrieron de forma casi simultánea, de acuerdo con registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Además, otros movimientos telúricos se percibieron en otros estados del país, uno de ellos en Oaxaca y otro en Baja California Sur.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Hasta el momento, se desconoce si estos sismos provocaron afectaciones o la percepción fue leve. Chiapas es un estado de alta actividad sísmica debido a la convergencia e interacción de tres placas tectónicas frente a sus costas: la Placa de Cocos, la Placa de Norteamérica y la Placa del Caribe.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 27 de octubre?

Este martes 27 de octubre la actividad sísmica comenzó con algunos sismos de magnitud igual o mayor a 4.0:

Sismo magnitud 4.0 , localizado a 68 km al sur de S Pedro Pochutla, Oaxaca, a las 04:15 hrs

Sismo magnitud 4.2 , localizado a 87 km al norte de Santa Rosalía, Baja California Sur, a las 05:27 hrs

Sismo magnitud 4.6 , localizado a 30 km al norte de Arriaga, Chiapas, a las 06:01 hrs

Sismo magnitud 4.4, localizado a 144 km al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas, a las 06:25 hrs

SISMO Magnitud 4.4 Loc 144 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 27/10/26 06:25:24 Lat 14.05 Lon -93.32 Pf 10 km pic.twitter.com/ATvLQS3ehK — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 27, 2026

El SSN lleva registro de todos los sismos ocurridos en territorio nacional, por lo que, de registrarse nuevos eventos, se darán a conocer a través de sus canales oficiales.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas , vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am