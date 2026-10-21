Zoé Robledo hace nueva propuesta a trabajadores del IMSS con aumento salarial del 8%

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) propuso un incremento global de 8 por ciento para sus trabajadores, tras concluir las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, informó su director general, Zoé Robledo.

El ajuste fue aprobado por el Consejo Técnico del organismo, luego de que la propuesta inicial contemplara un aumento de 6.8 por ciento.

Durante la conferencia de prensa, en la que también participó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, Robledo destacó que el ajuste aprobado contempla tanto el salario como las prestaciones laborales.

“Se aprobó un incremento adicional para que pase de 6.8 por ciento a 8 por ciento, cuatro por ciento al salario y cuatro por ciento a prestaciones”, explicó el director general del IMSS.

Afirmó de igual forma que este incremento escucha a los trabajadores, pues explicó que en una consulta del sindicato se expresó que el incremento que se había propuesto con anterioridad no era suficiente.

🩺 IMSS y SNTSS alcanzan acuerdo salarial histórico del 8%: Concluyen negociaciones y queda superada la revisión 2026 pic.twitter.com/3rcNvZVrv9 — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) October 21, 2026

El director general aseguró que el ajuste es financieramente viable y que podrá cubrirse mediante medidas de “austeridad republicana”, eficiencias en las contrataciones y compras de medicamentos, sin comprometer la atención médica a los derechohabientes.

Sin embargo, la nueva oferta aún deberá ser valorada por los trabajadores, quienes tienen prevista una movilización para la tarde de este miércoles y definirán si aceptan o rechazan el planteamiento salarial.

Junto con el ajuste salarial, Robledo anunció un plan integral para fortalecer los servicios del IMSS, que contempla la basificación de más de 10 mil trabajadores de distintas áreas, entre ellas enfermería, medicina, camilleros, higiene y limpieza, laboratorios y técnicos en rayos X.

La medida busca atender las necesidades de personal y dar mayor estabilidad laboral a quienes participan en la prestación de servicios médicos.

El anuncio ocurre en medio de las inconformidades de trabajadores del Seguro Social por las condiciones laborales y la demanda de mejores remuneraciones, en un proceso de negociación que mantiene la atención sobre la respuesta de la base sindical a la propuesta de las autoridades.

En materia de atención médica, el plan integral contempla ampliar de 72 horas a 30 días naturales la vigencia de las recetas, además de habilitar la plataforma recetacompleta.gob.mx y una línea telefónica directa para recibir reportes relacionados con el desabasto de medicamentos.

La estrategia también prevé reducir el rezago quirúrgico y garantizar la continuidad de los servicios durante el cierre del año.

Robledo aseguró que no se cerrarán agendas por el fin de año y anunció la realización de 31 mil cirugías adicionales en turnos nocturnos y durante los fines de semana, con prioridad para procedimientos que registran mayores tiempos de espera.

Entre las intervenciones contempladas se encuentran operaciones de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, vesícula, hernias y matriz.

El titular del IMSS indicó que el plan integral será presentado formalmente ante el Consejo Técnico para analizar su viabilidad operativa y presupuestal.

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LMCT