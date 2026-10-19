‘En este momento no está en duda’: Sheinbaum descarta salida de Zoé Robledo del IMSS

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la permanencia de Zoé Robledo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esté en duda, a partir de las movilizaciones de personal de salud por desabasto de insumos, que en parte atribuyó a una falta de modernización en el esquema de operación gubernamental.

Al consultarle durante su conferencia de prensa si Robledo continuará a cargo de la dirección, comentó que “por el momento” se encarga de atender las demandas de los trabajadores; pero más adelante aseguró que no contempla cambios e incluso aseguró que el Seguro se encuentra en las mejores condiciones, en comparación con administraciones pasadas, como la que encabezó Mikel Arriola, hoy presidente de la Federación Mexicana de Fútbo.

“En este momento no está en duda la permanencia de Zoé. Entonces, tiene que resolverse, tiene que resolverse. Ahora, estamos mejor que antes. No estamos como en la época de Mikel Arriola en el IMSS, la verdad, que todo se privatizaba y costaba millones de pesos, ni de muchos otros que participaron”, dijo.

🏥 La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la permanencia de Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no está en duda, pese a las recientes inconformidades de trabajadores por sus condiciones laborales y salariales.



La mandataria señaló que el… pic.twitter.com/CprNijdqnT — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 19, 2026

La mandataria remarcó que la propuesta que se elabora para presentar a los trabajadores se encuentra dentro de las posibilidades para el erario, dentro de la que sí se contempla una nueva sugerencia salarial y un plan de atención a sus demandas.

“Lo que yo comenté a eso es, en el marco de los recursos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque no se puede hacer una propuesta que no corresponda a los recursos que tiene el IMSS, haz una nueva propuesta de aumento salarial con las prestaciones y al mismo tiempo preséntale a las y los los trabajadores la manera en que se van a atender, pues las distintas problemáticas que fueron manifestadas”, dijo.

La mandataria afirmó que gran parte de las quejas, relativas a la falta de insumos, son ocasionadas por problemas en el esquema de distribución vinculado a una falta de modernización durante cuatro décadas.

“Pasa algo en el gobierno que hay que ser muy francos y es que el gobierno de México funciona con un esquema administrativo y burocrático de hace 40 años con oficios. Entonces, hay un problema en un área, por ejemplo, un centro de salud que no tiene un medicamento aún con los que les llegaron, se les acabó pronto y tienen que llegar más. No hay una plataforma electrónica donde le diga a las áreas correspondientes: ‘Mándame más de este medicamento’. Es por oficio”, expuso.

Por ello, dijo, el plan es modernizar y digitalizar todos los procesos que, aunque el IMSS ya comenzó, aún le faltan más cambios que no sólo beneficiarán a sus derechohabientes, sino también a los trabajadores.

Sobre la petición para que Rafael Olivos Hernández sea removido como líder sindical, la mandataria recordó que el gobierno no tiene facultades para tomar decisiones al respecto, como sí lo tienen las bases sindicales.

“Sí, pero eso es un asunto sindical, eso no lo decide la presidenta, fíjense. Y justo, lo sabemos. Eso tienen ellos, hay reglas que, por cierto, fueron cambiadas por el presidente López Obrador, en donde ahora la base trabajadora tiene distintos mecanismos para poder llamar para congresos y poder hacer lo que corresponde en términos de su representación sindical”, recordó.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL