Marcha HOY 21 de octubre: estas son las vialidades afectadas por trabajadores del IMSS

Durante los últimos días trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han manifestado en diversos puntos de la Ciudad de México, y este miércoles 21 de octubre regresarán a las calles.
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen prevista una marcha en la Ciudad de México, que partirá a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI con destino al Zócalo capitalino.
De acuerdo con la información difundida sobre la movilización, las vialidades que podrían registrar afectaciones son avenida Cuauhtémoc, Insurgentes, Paseo de la Reforma, Eje 3 Sur, Baja California y Viaducto.
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Ante los posibles cierres y las complicaciones viales, se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, como Doctor Vértiz, avenida Chapultepec, Eje 4 Sur y Periférico. La ruta completa de la marcha aún no está confirmada, por lo que se recomienda consultar los reportes oficiales antes de salir.
Otras manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:
Aunque las autoridades de la CDMX prevén la marcha del IMSS para este miércoles 21 de octubre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Alianza Nacional de Jubilados: Senado de la República Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30
- Colectiva “Unidas”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00
- Comunidad estudiantil de la prepa 8: Parque Victoria Miguel Ocaranza y Blvd. Adolfo López Mateos, Col. Merced Gómez, Alc. Álvaro Obregón, desde las 10:00
- Frente unido de pueblos de la Laguna en defensa de la vida y el territorio: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Av. Ejército Nacional Mexicano No. 223, Col. Anáhuac I Sección, Col. Miguel Hidalgo, desde las 11:00
- Escuelita Tlaxiquera pedagógica ancestral: Palacio Nacional Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
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LMCT