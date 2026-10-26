Lula da Silva gana en Brasil y frena avance de derecha

Luiz Inácio Lula da Silva ganó ayer la segunda vuelta presidencial de Brasil y obtuvo un cuarto mandato no consecutivo, después de quedar en segundo lugar en la primera ronda, el 4 de octubre. Con casi 81 años, revirtió la ventaja de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y mantuvo el poder para la izquierda en la mayor economía de América Latina.

Lula obtuvo 51.79 por ciento de los votos válidos, frente a 48.21 por ciento de su rival, con 100 por ciento de las urnas contabilizadas. La diferencia fue de 3.5 por ciento. El resultado representa una remontada inédita: ningún candidato que hubiera quedado detrás en la primera vuelta había logrado imponerse después en la segunda.

La victoria también representa un revés para la derecha latinoamericana, que en los últimos años obtuvo triunfos en países como Perú, Colombia, Argentina, Bolivia y Ecuador. Brasil permanecerá bajo un gobierno de izquierda, en un escenario regional marcado por el descontento con los gobernantes y el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a dirigentes conservadores.

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El Tip: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las elecciones por la medida judicial que ordenó la extensión de dos horas de la votación.

Cambio de campaña. En la primera ronda, Lula da Silva obtuvo 45 por ciento de los votos válidos, frente a 47 por ciento de Flávio Bolsonaro. Tras ese resultado, el presidente modificó su estrategia para recuperar terreno. Por primera vez tomó un teléfono celular y reforzó su presencia en plataformas digitales. También movilizó a cientos de miles de simpatizantes y promovió una red de 10 millones de seguidores en WhatsApp. La campaña difundió los logros de sus gobiernos, recordó su trayectoria y cuestionó los antecedentes de su adversario.

El mandatario llegó a proclamarse “el rey del selfi” y convirtió los actos en oportunidades para acercarse a sus seguidores. Sus mensajes se concentraron en el costo de vida y las dificultades económicas de las familias. Entre sus propuestas destacó una enmienda constitucional aprobada en octubre que redujo la semana laboral, así como la posibilidad de ofrecer transporte público gratuito los fines de semana.

Lula da Silva habla después de ganar la segunda vuelta presidencial en SãoPaulo, Brasil, ayer ı Foto: Reuters

De la pobreza a la presidencia. Luiz Inácio Lula da Silva nació en 1945 en Caetés, Pernambuco, en una familia numerosa que vivía en condiciones de pobreza. Fue el séptimo hijo de Aristides Inácio da Silva y Eurídice Ferreira de Melo, conocida como Dona Lindu. Su padre abandonó a la familia antes de su nacimiento y se trasladó a São Paulo.

Antes de llegar a la política nacional, trabajó como metalúrgico y se convirtió en dirigente sindical. Durante los últimos años de la dictadura militar participó en la organización de los trabajadores y en las movilizaciones de la transición democrática.

En 1980 fundó el Partido de los Trabajadores (PT). Seis años después fue elegido diputado federal constituyente con 651 mil 763 votos, la mayor cantidad obtenida por un candidato en aquella elección. Se presentó por primera vez a la Presidencia en 1989 y perdió frente a Fernando Collor de Mello. También fue derrotado en 1994 y 1998, hasta que ganó en 2002. Después consiguió la reelección en 2006 y gobernó hasta 2010.

Durante sus dos primeros mandatos, su administración impulsó programas sociales que contribuyeron a sacar de la pobreza a millones de brasileños. También promovió universidades y el crecimiento económico, en una etapa de mayor influencia internacional para Brasil.

En 2022 regresó a la contienda y derrotó a Jair Bolsonaro, quien buscaba la reelección. Aquella victoria había marcado un precedente, pues ningún presidente en funciones había perdido una elección para un segundo mandato. Ahora, el resultado frente a Flávio Bolsonaro le permitirá gobernar por cuarta ocasión.

El transporte. La jornada electoral estuvo marcada por denuncias sobre posibles obstáculos para acudir a las urnas. Aliados de Lula da Silva acusaron a simpatizantes de Flávio Bolsonaro de reducir el transporte público en algunas zonas. Ante los problemas de movilidad, ambas campañas solicitaron al Tribunal Supremo ampliar el horario de votación. La participación alcanzó 80.79 por ciento, frente a 78.9 por ciento en la primera vuelta. Pese a la victoria, el mandatario enfrentará dificultades para impulsar sus propuestas.

En tanto, la victoria generó reacciones de dirigentes regionales. El expresidente colombiano Gustavo Petro felicitó a Lula y describió el resultado como “un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”; mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Asimismo, varios dirigentes de la región felicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva por su nuevo triunfo.

RESULTADOS FINALES

Con 100% de actas escrutadas.