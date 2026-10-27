¿Siguen bloqueos en carreteras HOY 27 de octubre? En estos puntos se reportan afectaciones por transportistas

Aspecto de bloqueos de transportistas que persisten este martes 27 de octubre.

Transportistas iniciaron un mega paro nacional el lunes, con bloqueos y protestas en las principales carreteras del país. Ante este escenario, autoridades federales sostuvieron diálogos con dirigentes transportistas, pero ¿con esto terminó la mega manifestación o siguen los bloqueos HOY 27 de octubre?

Autoridades viales como Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras (GN) han monitoreado e informado sobre los bloqueos iniciados ayer como parte del mega paro.

🚧 Transportistas bloquean puntos de la México-Pachuca este 26 de octubre. Conoce qué zonas están cerradas y evita contratiempos.https://t.co/K2u6uOuLfl — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 26, 2026

Así, de acuerdo con lo publicado por estos canales, este martes 27 de octubre continúan algunos bloqueos en carreteras del país, aunque los accesos desde y hacia la Ciudad de México están prácticamente despejados.

¿En qué puntos de la ZMVM y la CDMX siguen los bloqueos HOY 27 de octubre?

De acuerdo con Capufe y GN Carreteras, el único punto donde, al corte de la mañana de este martes persiste un bloqueo, es la autopista Chamapa - Lechería, a la altura del kilómetro cuatro con dirección a Lechería .

Capufe destacó que, si bien la circulación está abierta con reducción de carriles, se registra carga vehicular intensa.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Chamapa - Lechería, km 4, dirección Lechería. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación con reducción de carriles.



En la zona se registra carga vehicular intensa.



Para más información consulta nuestros medios de contacto ☎️… — CAPUFE (@CAPUFE) October 27, 2026

GN Carreteras informó en el mismo sentido, y compartió una fotografía donde se aprecia el tráfico provocado por el bloqueo, desde una toma aérea.

No se han registrado otros bloqueos cercanos a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

#Tomeloencuenta en #EdoMex continua cierre parcial de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km. 004+800 en la autopista Chamapa - Lechería con dirección a lechería, Atienda indicación vial. pic.twitter.com/aJ3PgeP9LE — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 27, 2026

¿En qué otros estados siguen bloqueos por paro nacional de transportistas HOY 27 de octubre?

Aunque los bloqueos a los accesos a la ZMVM son prácticamente nulos, persisten algunos en otros estados de la República.

Así, de acuerdo con GN Carreteras, se registran bloqueos en:

Jalisco : Autopista Zapotlanejo - Guadalajara, a la altura del kilómetro 25

Chiapas : Autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas, a la altura del kilómetro 1 + 300

Veracruz: Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, kilómetro 11 + 400

#Tomeloencuenta en #Chiapas continua cierre parcial de circulación por presencia de personas en vehículos cerca del Km 001+300 en la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas a la altura de la caseta de cobro Chiapa de Corzo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ArtfIXGlQQ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 27, 2026

#Tomeloencuenta en #Jalisco continua cierre intermitente de circulación por presencia de personas cerca del Km 025+000 en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara. pic.twitter.com/55VrSOyApW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 27, 2026

Se prevé que otros bloqueos inicien a lo largo del día, o bien que se retiren pronto los aquí enlistados.

“Han optado por mantener manifestaciones” pese al diálogo, señala Segob

El lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que, pese a que la mayoría de organizaciones de transportistas ya estaba participando en las mesas de diálogo, algunos integrantes de las mismas habían “optado por mantener manifestaciones que perjudican la movilidad y las actividades económicas”.

#SEGOBInforma 📢

Segob reitera llamado al diálogo a CANACAR, que persiste con movilizaciones que afectan a la ciudadanía



Comunicado: 📄 https://t.co/fd5E5KJDoQ pic.twitter.com/Lu9jNM562d — Gobernación (@SEGOB_mx) October 27, 2026

Por lo anterior, la dependencia federal reiteró su llamado al diálogo:

“La Secretaría de Gobernación reafirma que las mesas permanecen abiertas para las organizaciones que aún no se han incorporado, a fin de alcanzar soluciones y evitar mayores afectaciones a la población, pues no existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros”, se lee en un comunicado.

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