¿Siguen bloqueos en carreteras HOY 27 de octubre? En estos puntos se reportan afectaciones por transportistas

Transportistas iniciaron un mega paro nacional el lunes, con bloqueos y protestas en las principales carreteras del país. Ante este escenario, autoridades federales sostuvieron diálogos con dirigentes transportistas, pero ¿con esto terminó la mega manifestación o siguen los bloqueos HOY 27 de octubre?
Autoridades viales como Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional Carreteras (GN) han monitoreado e informado sobre los bloqueos iniciados ayer como parte del mega paro.
Así, de acuerdo con lo publicado por estos canales, este martes 27 de octubre continúan algunos bloqueos en carreteras del país, aunque los accesos desde y hacia la Ciudad de México están prácticamente despejados.
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¿En qué puntos de la ZMVM y la CDMX siguen los bloqueos HOY 27 de octubre?
De acuerdo con Capufe y GN Carreteras, el único punto donde, al corte de la mañana de este martes persiste un bloqueo, es la autopista Chamapa - Lechería, a la altura del kilómetro cuatro con dirección a Lechería.
Capufe destacó que, si bien la circulación está abierta con reducción de carriles, se registra carga vehicular intensa.
GN Carreteras informó en el mismo sentido, y compartió una fotografía donde se aprecia el tráfico provocado por el bloqueo, desde una toma aérea.
No se han registrado otros bloqueos cercanos a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
¿En qué otros estados siguen bloqueos por paro nacional de transportistas HOY 27 de octubre?
Aunque los bloqueos a los accesos a la ZMVM son prácticamente nulos, persisten algunos en otros estados de la República.
Así, de acuerdo con GN Carreteras, se registran bloqueos en:
- Jalisco: Autopista Zapotlanejo - Guadalajara, a la altura del kilómetro 25
- Chiapas: Autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas, a la altura del kilómetro 1 + 300
- Veracruz: Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, kilómetro 11 + 400
Se prevé que otros bloqueos inicien a lo largo del día, o bien que se retiren pronto los aquí enlistados.
“Han optado por mantener manifestaciones” pese al diálogo, señala Segob
El lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que, pese a que la mayoría de organizaciones de transportistas ya estaba participando en las mesas de diálogo, algunos integrantes de las mismas habían “optado por mantener manifestaciones que perjudican la movilidad y las actividades económicas”.
Por lo anterior, la dependencia federal reiteró su llamado al diálogo:
“La Secretaría de Gobernación reafirma que las mesas permanecen abiertas para las organizaciones que aún no se han incorporado, a fin de alcanzar soluciones y evitar mayores afectaciones a la población, pues no existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros”, se lee en un comunicado.
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