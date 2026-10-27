Tráiler choca contra bloqueo de transportistas en la México - Toluca, y provoca incendio| VIDEO

Tráiler choca contra camiones que participaban en paro nacional, en la México - Toluca.

Un tráiler chocó contra unidades de carga que participaban en el bloqueo de transportistas del lunes en la autopista México - Toluca, lo que provocó un fuerte incendio que consumió las unidades involucradas, sin que se registraran heridos o muertos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió durante la madrugada de este martes, alrededor de las 04:00 horas, en el kilómetro 46 + 800 de la citada carretera, con dirección a la Ciudad de México, a la altura de Plazas Outlet, en el municipio de Lerma, Estado de México.

#Tomeprecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por #Accidentevial cerca del Km 046+800 de la carretera México-Toluca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/vKVo7eGvkn — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 27, 2026

Un camión de carga, que transportaba productos lácteos como leche y mantequilla, perdió el control e impactó contra una de las unidades que se mantenían bloqueando el paso por la México - Toluca, como parte del mega paro nacional.

El choque provocó un fuerte incendio que consumió ambas unidades. Aunque, en un inicio, se reportaron decenas de muertos y heridos, se informó que por este accidente solo hubo pérdidas materiales, pero no humanas, ni tampoco lesionados .

#EdoMex | ⚠️ TRÁGICO ACCIDENTE EN LA MÉXICO-TOLUCA



Un tráiler de carga chocó contra unidades estacionadas durante una protesta de transportistas en la carretera México- #Toluca, a la altura de #Lerma, Estado de México, durante la madrugada de este martes. El fuerte impacto… pic.twitter.com/ywAq48raBG — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) October 27, 2026

Según los primeros reportes, el conductor de la unidad de carga habría estado manejando a exceso de velocidad, lo que habría provocado el accidente.

Además, se reportó que el camión que llevaba a cabo el bloqueo estaba a punto de dar por terminada su participación en la protesta y retirarse, por lo que, de haberse ido poco antes, habría evitado el choque.

#ViaLibre en #EdoMex tras cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del Km 046+800 de la carretera México-Toluca a la altura de Plazas Outlet Lerma. Maneje con precaución. pic.twitter.com/f7vUFaYAzD — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 27, 2026

Hasta la mañana de este martes continuaban las labores para remover los escombros y reabrir el acceso por la México - Toluca.

En tanto, algunos transportistas han continuado este martes los bloqueos carreteros iniciados el lunes como parte de un mega paro nacional, con el cual protestan contra la inseguridad y los altos costos operativos.

Muere motociclista al chocar contra camioneta en Tonalá, Jalisco

En otro accidente reportado en paralelo este martes, un motociclista perdió la vida después de chocar contra una camioneta en la autopista Guadalajara - Zapotlanejo, a la altura de Tonalá, Jalisco.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Muere motociclista tras accidente en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo; habría perdido el control tras chocar contra una camioneta.



📺 #TelediarioMatutino con @patysanchez_g y @dcorreagdl ⭐ pic.twitter.com/emtYyzoapD — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) October 27, 2026

De acuerdo con reportes locales, el motociclista, un masculino de 25 años, circulaba por la vialidad cuando impactó contra la unidad, lo que provocó que saliera proyectado y derrapara varios metros sobre el asfalto.

Equipos de emergencia arribaron al lugar de los hechos para intentar auxiliarlo, pero encontraron que ya no contaba con signos vitales.

Se reportó que el conductor de la camioneta involucrada en el accidente abandonó el lugar antes del arribo de las autoridades, por lo que ya es buscado para determinar su posibilidad en los hechos.

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