Tráiler choca contra bloqueo de transportistas en la México - Toluca, y provoca incendio| VIDEO

Un tráiler chocó contra unidades de carga que participaban en el bloqueo de transportistas del lunes en la autopista México - Toluca, lo que provocó un fuerte incendio que consumió las unidades involucradas, sin que se registraran heridos o muertos.
De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió durante la madrugada de este martes, alrededor de las 04:00 horas, en el kilómetro 46 + 800 de la citada carretera, con dirección a la Ciudad de México, a la altura de Plazas Outlet, en el municipio de Lerma, Estado de México.
Un camión de carga, que transportaba productos lácteos como leche y mantequilla, perdió el control e impactó contra una de las unidades que se mantenían bloqueando el paso por la México - Toluca, como parte del mega paro nacional.
Hallan 45 fármacos en el río Atoyac: diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno...
El choque provocó un fuerte incendio que consumió ambas unidades. Aunque, en un inicio, se reportaron decenas de muertos y heridos, se informó que por este accidente solo hubo pérdidas materiales, pero no humanas, ni tampoco lesionados.
Según los primeros reportes, el conductor de la unidad de carga habría estado manejando a exceso de velocidad, lo que habría provocado el accidente.
Además, se reportó que el camión que llevaba a cabo el bloqueo estaba a punto de dar por terminada su participación en la protesta y retirarse, por lo que, de haberse ido poco antes, habría evitado el choque.
Hasta la mañana de este martes continuaban las labores para remover los escombros y reabrir el acceso por la México - Toluca.
En tanto, algunos transportistas han continuado este martes los bloqueos carreteros iniciados el lunes como parte de un mega paro nacional, con el cual protestan contra la inseguridad y los altos costos operativos.
Muere motociclista al chocar contra camioneta en Tonalá, Jalisco
En otro accidente reportado en paralelo este martes, un motociclista perdió la vida después de chocar contra una camioneta en la autopista Guadalajara - Zapotlanejo, a la altura de Tonalá, Jalisco.
De acuerdo con reportes locales, el motociclista, un masculino de 25 años, circulaba por la vialidad cuando impactó contra la unidad, lo que provocó que saliera proyectado y derrapara varios metros sobre el asfalto.
Equipos de emergencia arribaron al lugar de los hechos para intentar auxiliarlo, pero encontraron que ya no contaba con signos vitales.
Se reportó que el conductor de la camioneta involucrada en el accidente abandonó el lugar antes del arribo de las autoridades, por lo que ya es buscado para determinar su posibilidad en los hechos.
Sigue leyendo:
- CSP destaca apoyo fiscal; minimiza paro de transportistas
- Abren la México-Toluca tras bloqueo que afectó 36 horas a vehículos
- Accidente de camión en la México - Pirámides, en Edomex, deja varios lesionados | VIDEO
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am