Localizan muerto en NL al streamer El Komanche

EL INFLUENCER salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como El Komanche, fue hallado sin vida dentro de una propiedad ubicada en la colonia Paseo de las Cumbres de Monterrey, Nuevo León.

Medios locales reportaron que el creador de contenido presuntamente se habría suicidado en el patio trasero del domicilio con una cuerda sujetada por el protector de la segunda planta de la casa; sin embargo, las autoridades no habían confirmado esta versión.

Fuentes cercanas a la Fiscalía de Nuevo León mencionaron que el caso fue clasificado como una “muerte a reserva de autopsia”.

Byron Reyes, quien presuntamente era su mánager, confirmó el fallecimiento del influencer y envió sus condolencias a los familiares.

El Tip: CARLOS Mauricio Gómez se inició en el mundo del streaming en 2015, aunque su éxito llegó en 2020, gracias a su contenido sobre GTA, Fortnite y Minecraft.

Reyes planteó que el joven fue víctima de bullying, al señalar que este fenómeno, “a cualquier escala, no es un juego”.

“En Internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás, sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro. Espero que esto marque un precedente para muchos, antes de criticar a los demás”, escribió en sus redes, al rechazar las burlas de las que, dijo, era objeto El Komanche por su acento salvadoreño.

Carlos Mauricio Gómez tenía una importante comunidad en redes sociales, con cerca de medio millón de suscriptores en YouTube y aproximadamente 881 mil seguidores en Instagram.

30 Años de edad tenía el creadorde contenido

Su fallecimiento generó reacciones entre seguidores y miembros de la comunidad de streamers, quienes recordaron su participación en algunos de los eventos digitales más populares de los últimos años.

De igual manera, en redes sociales se mencionó que estuvo en distintos enfrentamientos con otros creadores de contenido, además de recibir señalamientos relacionados con su comportamiento durante transmisiones y conversaciones con integrantes de la comunidad del streaming.