Ruth González destaca impulso al empleo y a la salud en San Luis Potosí durante informe

La senadora Ruth González presentó su Segundo Informe con avances en salud, equidad de género y la revisión del T-MEC.

La senadora Ruth González Silva rinde su Segundo Informe Legislativo en el Teatro de la Paz, en San Luis Potosí, donde resalta la presentación de 134 iniciativas durante sus primeros dos años en el Senado de la República. La cifra representa un incremento significativo respecto a las legislaturas previas en el estado.

En su segundo año de labores, la congresista potosina impulsó 91 propuestas, distribuidas en 34 proyectos individuales y 57 elaborados conjuntamente con la bancada del Partido Verde Ecologista de México. Con este volumen de trabajo, supera los registros alcanzados por representantes anteriores de la entidad.

En el sector salud, la agenda de la legisladora plantea la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en medidores de glucosa y presión arterial. De igual forma, promueve la inclusión de la salud hormonal en la atención médica integral y la actualización de los esquemas normativos para atender el cáncer infantil.

Respecto a las reformas laborales y de competitividad, González Silva participó en la aprobación para reducir gradualmente la jornada de trabajo a 40 horas semanales rumbo al año 2030, asegurando que el cambio no afecte las percepciones salariales de las familias trabajadoras.

Asimismo, propuso incentivos fiscales para impulsar la contratación del primer empleo juvenil e implementó mecanismos para evitar el uso de listas negras laborales injustificadas. Para los sectores vulnerables, impulsó un seguro médico escolar contra accidentes y la creación de espacios comunitarios para adultos mayores.

La rendición de cuentas sobre el trabajo parlamentario y la presentación de 134 proyectos de ley fueron encabezadas por la senadora Ruth González Silva. ı Foto: Especial.

Desde la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la senadora mantiene mesas de trabajo para la revisión del T-MEC. Esta labor busca blindar el empleo regional y fortalecer a más de 113 mil micro, pequeñas y medianas empresas potosinas frente al mercado internacional.

En equidad de género y justicia social, la parlamentaria propuso soluciones judiciales para asegurar las pensiones alimenticias en situaciones de desempleo, además de impulsar el marco legal para reconocer las distintas modalidades de violencia contra la mujer y reducir las brechas de sueldo.

Al informe asistieron el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, así como legisladores federales, alcaldes y dirigentes de distintas fuerzas políticas, quienes atestiguaron la rendición de cuentas sobre las acciones desarrolladas en el periodo ordinario.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR