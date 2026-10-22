PT acusa persecución política contra aspirante a gubernatura de SLP

El presidente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar las cuentas bancarias de Gerardo Sánchez Zumaya, aspirante petista a la gubernatura de San Luis Potosí, con el propósito de frenar sus aspiraciones políticas.

El también coordinador de los senadores del PT calificó a su correligionario como un “perseguido político” y sostuvo que, pese a que —según su versión— no existe una carpeta de investigación en su contra, el bloqueo financiero lo obligó a abandonar el país.

Alberto Anaya cuestionó que la UIF presuntamente se preste a ejercer presiones políticas y afirmó que las medidas financieras no sólo afectan al aspirante, sino también a su familia, a la que describió como ajena a la vida pública.

El dirigente petista Alberto Anaya no presentó, en la información disponible, elementos documentales que acrediten que el congelamiento de las cuentas tuvo motivaciones políticas o que la salida del país de Sánchez Zumaya haya sido consecuencia directa de esa medida.

En medio de las diferencias, Alberto Anaya informó que las negociaciones entre el PT y Morena se encuentran pausadas y que su partido esperará a que la dirigencia morenista resuelva sus asuntos internos antes de reanudar las conversaciones.

El posicionamiento ocurre en el contexto de las definiciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, cuando San Luis Potosí renovará la gubernatura y los partidos deberán resolver sus candidaturas y eventuales acuerdos de coalición.

La acusación del PT abre un nuevo frente de tensión con Morena, mientras permanece pendiente conocer la postura de la UIF sobre el presunto bloqueo de cuentas y las razones que, en su caso, sustentaron la medida contra Sánchez Zumaya.

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FGR