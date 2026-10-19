Ricardo Gallardo arranca rehabilitación de cinco calles y entrega nueva vialidad en Ciudad Valles

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en la entrega de calles en Ciudad Valles.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, arrancó la rehabilitación y pavimentación de cinco calles en Ciudad Valles, con una inversión de 30 millones de pesos, para mejorar la movilidad y garantizar las condiciones necesarias para la operación de la Línea 3 de RedMetro.

Además, entregó la pavimentación de la calle Zitácuaro, en el fraccionamiento José María Morelos y Pavón, con una inversión adicional de 4.92 millones de pesos, como parte de la transformación de la infraestructura urbana de la Huasteca potosina.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregó la pavimentación de la calle Zitácuaro. ı Foto: Cortesía

El mandatario estatal detalló que los trabajos incluyen la rehabilitación de la calle Morelos, en la colonia Francisco Villa, con 3.29 millones de pesos; la calle Tancanhuitz, en la colonia 20 de Noviembre, con 6.01 millones; y la avenida Santa Rosa, con 7.48 millones.

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Asimismo, se pavimentarán con concreto hidráulico la calle Fuentes, en Real Campestre, con 6.58 millones de pesos, y la calle Palma, en Loma Bonita, con 6.61 millones, para ofrecer vialidades más seguras y funcionales a las familias vallenses.

Ricardo Gallardo destacó que estas obras permitirán mejorar la circulación de la Línea 3 de RedMetro, un sistema de transporte gratuito y con unidades totalmente eléctricas que ofrece nuevas alternativas de movilidad a estudiantes, trabajadores y familias de la Huasteca, además de facilitar el acceso a centros de trabajo, escuelas, comercios y atractivos turísticos de la región.

Una de las calles rehabilitadas en Ciudad Valles, San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

Como segunda acción, el gobernador entregó la rehabilitación integral de la calle Zitácuaro, entre Río Caballeros y Morelos, en el fraccionamiento José María Morelos y Pavón, con una inversión de 4.92 millones de pesos y beneficio para más de 20 mil habitantes.

La obra incluyó 420 metros de tubería hidrosanitaria con descargas domiciliarias, mil 88 metros cuadrados de banquetas, 680 metros de guarniciones y 3 mil 655 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, además de señalamiento vial.

Finalmente, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró que su administración continuará llevando obras de infraestructura a las cuatro regiones del Estado, especialmente a colonias que durante años permanecieron en el abandono. Destacó que la rehabilitación de calles y la modernización del transporte público representan mejores condiciones de vida, mayor seguridad vial y nuevas oportunidades para las familias potosinas, consolidando el antes y el después en Ciudad Valles.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. ı Foto: Cortesía

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