Ricardo Gallardo entrega nueva Unidad Deportiva en Lagunillas con inversión de 9.3 mdp

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la nueva Unidad Deportiva Municipal de Lagunillas, una obra de 9 millones 350 mil pesos que beneficiará a más de 5 mil habitantes con espacios dignos para el deporte, la recreación y la convivencia familiar. Durante el evento, el Mandatario Estatal destacó que el Gobierno del Cambio continúa cumpliendo sus compromisos mediante obras que transforman las comunidades y se convierten en patrimonio permanente de sus habitantes.

Ante familias, niños y jóvenes, Gallardo Cardona afirmó que esta infraestructura cumple el compromiso empeñado con Lagunillas al brindar instalaciones para fomentar el deporte, recuperar espacios comunitarios y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones. Asimismo, señaló que, al igual que los puentes, carreteras, escuelas y caminos que se ejecutan en las cuatro regiones de San Luis Potosí, este espacio permanecerá al servicio de la población durante muchos años.

El gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Sergio Alberto Izaguirre Ponce recorren la cancha y las áreas infantiles del nuevo recinto. ı Foto: Gobierno SLP

«Hoy venimos a cumplir nuestra palabra. Esta Unidad Deportiva les pertenece: disfrútenla, cuídenla y hagan de ella un punto de encuentro para sus familias, sus hijos y nuestros jóvenes. Las obras que construimos a lo largo de las cuatro regiones de San Luis Potosí se quedarán para siempre, garantizando que la transformación que vivimos hoy alcance también a las futuras generaciones», enfatizó el gobernador.

TE RECOMENDAMOS: Busca inversión automotriz china Geely analiza invertir en el puerto de Lázaro Cárdenas tras gira de Michoacán por China

El nuevo recinto cuenta con cancha de fútbol, trotapista, ejercitadores, juegos infantiles, caminamientos de concreto hidráulico estampado, alumbrado, áreas verdes, espacios de descanso y módulo de sanitarios, infraestructura diseñada para ofrecer mejores condiciones de esparcimiento y promover estilos de vida saludables entre las familias de la localidad.

Familias y jóvenes de Lagunillas estrenan las nuevas instalaciones deportivas y recreativas entregadas por el Gobierno estatal. ı Foto: Gobierno SLP

Acompañado por el presidente municipal, Sergio Alberto Izaguirre Ponce, el Jefe del Ejecutivo estatal reiteró que su administración continuará entregando obras en los 59 municipios, desde las grandes ciudades hasta las comunidades más alejadas, asegurando que ningún rincón de San Luis Potosí se quedará sin los beneficios del cambio. Concluyó señalando que cada carretera, escuela, parque y unidad deportiva representa una inversión para el presente y un legado para las próximas generaciones.

am