Gobernador Ricardo Gallardo arranca pavimentación en Villa de Ramos

El Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio arranque a los trabajos de pavimentación de la calle lateral Benito Juárez, en la comunidad de El Zacatón, municipio de Villa de Ramos, con una inversión de 12.2 millones de pesos, una obra que permitirá mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad de más de 6 mil habitantes, como parte de las acciones del Gobierno del cambio para llevar infraestructura a las comunidades de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Ante el cálido recibimiento de las familias, el Mandatario Estatal Ricardo Gallardo Cardona destacó que la obra contempla la rehabilitación de más de un kilómetro de vialidad, entre las calles Himno Nacional y Constitución, mediante la construcción de una base hidráulica de 20 centímetros de espesor y la colocación de 13 mil 290 metros cuadrados de pavimento asfáltico, para garantizar mejores condiciones de circulación y mayor durabilidad.

Ricardo Gallardo Cardona detalló que el proyecto también incluye la construcción de 2 mil 320 metros de guarniciones, 4 mil 26 metros cuadrados de banquetas, así como la instalación de alumbrado público y señalética horizontal y vertical, infraestructura que permitirá brindar mayor seguridad a peatones, automovilistas y familias de esta localidad.

Finalmente, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona aseguró que su administración continuará llevando más obras de infraestructura, proyectos educativos y acciones de desarrollo social a Villa de Ramos, para facilitar los traslados de estudiantes, trabajadores y productores, mejorar la comunicación entre comunidades y atender las necesidades de las familias potosinas con obras que se traducen en beneficios directos para la población.

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FGR