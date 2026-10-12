Gobernador Ricardo Gallardo entrega nuevas calles en Villa de Reyes

El Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de las calles 5 de Mayo y Julián de los Reyes, en la localidad de El Rosario, municipio de Villa de Reyes, con una inversión de 16.9 millones de pesos, en beneficio de más de 5 mil habitantes, con esta obra, el Gobierno del Cambio continúa transformando la infraestructura urbana y atendiendo las necesidades de las familias que durante años esperaron mejores vialidades y servicios públicos.

Ricardo Gallardo Cardona detalló que los trabajos comprendieron 5 mil 254 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico, mil 556 metros cuadrados de banquetas y mil 431 metros de guarniciones, garantizando calles más seguras, funcionales y dignas para peatones y automovilistas, además de mejorar la movilidad y conectividad de esta comunidad.

Ricardo Gallardo Cardona destacó que la intervención también incluyó 870.55 metros de red de drenaje, 991.73 metros de red de agua potable y la instalación de 33 luminarias LED, con lo que las familias cuentan con mejores servicios básicos, iluminación y condiciones de seguridad, como parte de una modernización integral que representa un antes y un después para El Rosario.

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Asimismo, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que Villa de Reyes contará con una estación del nuevo tren de pasajeros, proyecto del Gobierno Federal en el que participa la administración estatal mediante los convenios de coordinación para la liberación del derecho de vía, lo que permitirá ampliar las alternativas de movilidad y conectividad con la capital potosina y otros destinos, además de facilitar el traslado hacia los centros de trabajo de la zona industrial.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que su administración continuará llevando más infraestructura a Villa de Reyes y a las cuatro regiones de San Luis Potosí, con obras que mejoren directamente la calidad de vida de la población. “No vamos a parar, no vamos a parar porque Villa de Reyes tiene que empezar a crecer, tiene que salir del atraso en el que estuvo durante 40 años”, expresó.

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FGR