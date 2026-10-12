CSP entrega plantel: “Cierra educación puerta a violencia”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó la educación pública gratuita como eje de su proyecto político y anunció que su Gobierno busca abrir espacios para otros 400 mil jóvenes de bachillerato y alcanzar una cobertura de aproximadamente 350 mil estudiantes en universidades públicas, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación y combatir la desigualdad.

Al inaugurar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, la mandataria aseguró que la expansión del nivel superior suma ya alrededor de 250 mil lugares entre distintas instituciones del país. Consideró que esa cifra permitirá superar la meta prevista y defendió la creación de planteles como una de las prioridades de su administración.

El dato: el plantel ofrece 7 licenciaturas: Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos, Ciencias de la Comunicación, Contaduría y Finanzas, Derecho, Filosofía e Historia, y Psicología.

La mandataria anunció que su administración ampliará la capacidad de este centro educativo donde 800 jóvenes ingresaron a la modalidad presencial y otros 400 cursarán sus estudios a distancia. También comprometió la construcción de una preparatoria Margarita Maza, como parte del nuevo modelo de bachillerato que impulsa el Gobierno federal.

Sheinbaum anunció además que la beca Gertrudis Bocanegra llegará a los estudiantes de este plantel, con apoyo para transporte, bajo un esquema similar al de la beca Benito Juárez que reciben los alumnos de educación media. Aseguró que el beneficio alcanzará a toda la comunidad universitaria de la nueva sede.

El compromiso con la gratuidad, sostuvo, tiene su origen en las movilizaciones estudiantiles que encabezó hace cuatro décadas en la UNAM. Recordó su participación en el Consejo Estudiantil Universitario, que rechazó el aumento de cuotas, las modificaciones al pase automático y la aplicación de exámenes de ingreso bajo criterios uniformes para todas las carreras.Aquel movimiento, explicó, consiguió revertir las reformas universitarias y marcó su postura frente al acceso al conocimiento. “La educación es el corazón de la transformación del país”, afirmó, al recordar que esa convicción también orientó la apertura de preparatorias y universidades durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La titular del Ejecutivo federal (c) y la gobernadora del Edomex (a su der.), ayer. ı Foto: Especial

Para Sheinbaum, la formación académica constituye además una herramienta contra la inseguridad. “La educación le cierra la puerta a la violencia”, expresó ante los estudiantes, a quienes señaló que las escuelas también deben contribuir a combatir la delincuencia y la corrupción. Insistió en que el aprendizaje no puede limitarse a la adquisición de conocimientos profesionales. La mandataria también rechazó cualquier jerarquía social basada en el origen de las personas.

“Todas y todos los mexicanos somos iguales ante la ley”, declaró. También identificó la soberanía, la democracia, la libertad y el respeto a la dignidad humana como principios fundamentales de su propuesta educativa.

Esa defensa de la igualdad también alcanzó los derechos de las mujeres, particularmente de las jóvenes. La Presidenta cuestionó las expresiones machistas que durante décadas buscaron limitar su participación pública, desde la exigencia de ocultar la edad hasta la idea de que debían guardar silencio.