Para celebrar dos años de la creación del Centro de Contacto 079, a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Lotería Nacional emitió el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4038 y con ello, reconoce el servicio que brinda a la población en trámites y servicios del Gobierno de México.

Este billete, que ya viaja por todo el territorio nacional, destaca la labor del 079, que contribuye a que las personas accedan a sus derechos mediante la unificación y el fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de México, con un enfoque orientado a la autonomía tecnológica, ahorros presupuestales y utilidad pública.

El 079, que a la fecha ha dado más de 5.5 millones de atenciones a la población, es una iniciativa que integra, por primera vez, 63 líneas de servicio de distintas dependencias de la Administración Pública Federal tales como Línea Mujeres, Becas para el Bienestar, atención a connacionales en Estados Unidos, así como orientación para citas de pasaporte, trámites del Registro Civil, y diversos programas en materia de salud, trabajo, apoyos al campo, aduanas, entre otros, que pone al alcance de las personas información y orientación sobre trámites, servicios y programas sociales.

Además del contacto telefónico, se brinda atención por WhatsApp y mediante la Ventanilla 24/7, que integra un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial, como parte del Modelo Integral de Atención Ciudadana.

Con esta edición, Lotería Nacional también reconoce el compromiso de la ATDT, encargada de la política digital del Gobierno de México y celebra la apuesta para crear soluciones innovadoras frente a los desafíos tecnológicos.

El cachito de Lotería lleva impreso el número telefónico del Centro de Contacto 079, que funciona como un medio multicanal disponible en todo el país, las 24 horas, los siete días de la semana.

El Sorteo Mayor No. 4038 se realizará el martes 1 de diciembre del presente año; cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

El costo del cachito es de 30 pesos y la serie cuesta 600 pesos. Se pueden adquirir con las billeteras y los billeteros, a través de los puntos de venta autorizados, en miloteria.mx y en la App MiLotería. El sorteo será transmitido por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR