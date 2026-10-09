Ricardo Gallardo inaugura la máxima fiesta de la charrería nacional en San Luis Potosí

La inauguración oficial y el corte de listón del encuentro ecuestre en la entidad fueron encabezados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026, una de las celebraciones más importantes del deporte nacional, que convierte a la Arena Potosí en el epicentro de la charrería mexicana del 8 de octubre al 1 de noviembre. Durante 24 días de actividades, la entidad recibirá a miles de competidores, familias y visitantes de México y Estados Unidos, en un encuentro dedicado a Andrés “Nito” Aceves, que consolida a San Luis Potosí como sede de grandes acontecimientos deportivos, culturales y turísticos.

Acompañado por el presidente de la Confederación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro, el Mandatario Estatal destacó que la realización de este campeonato es resultado de la infraestructura de primer nivel y de las condiciones de seguridad y tranquilidad que ofrece San Luis Potosí. Señaló que la entidad se mantiene entre los tres estados más seguros del país, lo que permite recibir competencias de alcance internacional, garantizar espacios de convivencia familiar y proyectar la transformación que vive el Estado ante visitantes de distintas regiones de México y del extranjero.

El recinto de vanguardia para albergar las faenas hípicas de escala internacional es la Arena Potosí. ı Foto: Especial.

Esta edición reúne a 331 agrupaciones participantes, integradas por 171 equipos charros y 160 escaramuzas. México cuenta con 144 equipos charros, 134 escaramuzas y 14 competidores en la modalidad de charro completo, provenientes de 31 entidades federativas; mientras que Estados Unidos participa con 27 equipos charros, 26 escaramuzas y un charro completo, representantes de 12 estados. Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes y San Luis Potosí destacan entre las entidades con mayor presencia en esta competencia que reúne a lo mejor de la charrería.

Ricardo Gallardo Cardona resaltó que este encuentro también representa una importante oportunidad para la economía potosina, al generar movimiento turístico y comercial en hoteles, restaurantes, establecimientos y prestadores de servicios. Subrayó que, con eventos de esta magnitud, San Luis Potosí abre sus puertas al mundo, preserva las raíces y tradiciones mexicanas y demuestra su capacidad para organizar competencias de primer nivel, teniendo como escenario la Arena Potosí y como protagonista a la charrería, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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JVR