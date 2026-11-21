Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad de Oaxaca, detuvieron a tres presuntos integrantes de Los Cromos, grupo delictivo que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, la acción forma parte del seguimiento a la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, identificado como líder de esta organización criminal, a la que se le relaciona con delitos de extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas largas, tres cargadores, 58 cartuchos y diversas dosis de droga.

En Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, en coordinación con @GabSeguridadOax, detuvieron a tres integrantes de “Los Cromos”, grupo delictivo que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.



Esta acción da seguimiento a la detención de Iván “N”, alias “El… pic.twitter.com/QdGweVAEDb — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 21, 2026

¿Quiénes son Los Cromos?

Los Cromos son identificados por las autoridades como un grupo delictivo con presencia en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde presuntamente está relacionado con actividades de extorsión y cobro de piso, además de otros delitos.

La detención de los tres presuntos integrantes ocurre después de la captura de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como dirigente de esta organización.

Detienen a otros cuatro presuntos integrantes de Los Cromos

Las tres detenciones más recientes se suman a otras cuatro capturas realizadas el 19 de noviembre, también en Oaxaca, como parte de las acciones contra esta organización criminal.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), entre los cuatro detenidos había dos personas señaladas por su probable participación en los homicidios de un policía municipal y un trabajador de un establecimiento identificado como Bama Club.

Los otros dos detenidos fueron relacionados con presuntas actividades de extorsión y cobro de piso en la región.

En ese operativo, las autoridades también aseguraron armas cortas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga.

Con estas dos acciones, suman siete personas detenidas presuntamente relacionadas con Los Cromos en operativos recientes en Oaxaca.

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MSL