Reaprehenden por homicidio a madre de líder de ‘Los Cromos’

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a A.S.T., alias “Na Shio Terán”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en San Pedro Tapanatepec, en la región del Istmo.

La mujer es madre de I.S.S., alias “El Cromo” o “Comandante Cromo”, señalado por las autoridades como líder de la célula delictiva conocida como “Los Cromos”, relacionada con actividades criminales en esa región de Oaxaca.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el homicidio por el que fue detenida ocurrió el 30 de mayo de 2023, cuando la víctima, identificada como R.E.M., se encontraba en calles del barrio Cantarranas, donde fue atacada con disparos de arma de fuego.

La reaprehensión ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando A.S.T. salía del Centro Penitenciario Femenil de San Francisco Tanivet, en los Valles Centrales de Oaxaca. La mujer había permanecido 927 días privada de la libertad por delitos contra la salud, antes de que agentes de investigación ejecutaran una nueva orden judicial en su contra.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la víctima fue Ricardo E. M., quien se desempeñó como presidente municipal de San Pedro Tapanatepec y posteriormente como director del plantel 09 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO).

FGEO aprehende a A.S.T., alias "Na Shio Terán", por homicidio cometido en San Pedro Tapanatepec



*La detenida es madre de I.S.S., alias “El Cromo” , líder de la célula delictiva de Los Cromos



Oaxaca de Juárez, Oax., 7 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de… pic.twitter.com/ptjEAD9Wyb — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 7, 2026

¿Por qué reaprehendieron a Na Shio Terán en Oaxaca?

La nueva orden de aprehensión está relacionada con las investigaciones por el homicidio ocurrido hace más de tres años en el barrio Cantarranas. Según los reportes sobre el caso, las indagatorias permitieron identificar a A.S.T. como probable responsable del ataque armado.

Tras la detención, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) trasladaron a la mujer ante la autoridad correspondiente, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía estatal precisó que la investigación se sigue por el delito de homicidio calificado, por lo que la detenida deberá enfrentar el procedimiento legal correspondiente.

¿Quién es “El Cromo”, hijo de Na Shio Terán?

I.S.S., conocido como “El Cromo” o “Comandante Cromo”, es señalado por las autoridades como líder de “Los Cromos”, una célula delictiva relacionada con actividades criminales en distintos municipios de la región del Istmo de Tehuantepec.

El presunto líder criminal fue detenido el 14 de octubre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de autoridades federales. Posteriormente, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La nueva detención de su madre corresponde a una investigación distinta, relacionada con el homicidio de Ricardo E. M. ocurrido en San Pedro Tapanatepec.

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MSL