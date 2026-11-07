Atacan restaurante de periodista José Ignacio Santiago en Juchitán; Fiscalía de Oaxaca investiga

Por presuntamente negarse a pagar cobro de piso, sujetos armados atacaron el restaurante de mariscos del periodista José Ignacio Santiago Martínez en el municipio de Juchitán de Zaragoza, al sureste de Oaxaca.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación “exhaustiva” para esclarecer la agresión al restaurante Rockaway, ubicado en la colonia Víctor Yodo.

“Cabe destacar que, afortunadamente, al momento de la agresión no se encontraba ninguna persona al interior del domicilio”, explicó la FGEO al detallar que los “diversos indicios balísticos” recuperados en el sitio se integraron a la carpeta de investigación para “establecer las primeras líneas de investigación sólidas” que permitan ubicar a los posibles responsables.

Periodista denuncia cobro de piso: ‘me exigían 50 mil pesos’

En tanto, el periodista José Ignacio Santiago Martínez, director del medio Pluma Digital Noticias, denunció que fue víctima de extorsión, luego de que presuntos delincuentes le exigieron 50 mil pesos para permitir la operación de su negocio.

“Por eso comencé a alzar la voz”, señaló durante una transmisión en vivo. “Tú delincuente, que me viniste a tirotear, yo sí doy la cara, no soy un cobarde como tú. Y voy a seguir alzando la voz por Juchitán y porque la paz regrese a este ciudad”, agregó.

“Esto es lo que nos pasa a los que alzamos la voz en Oaxaca: nos tirotean, nos amenazan de muerte”, advirtió el comunicador a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz. “No me van a callar”, sostuvo Santiago Martínez.

Posteriormente, el periodista evidenció los múltiples impactos de bala en el restaurante y a través de las redes sociales de Pluma Digital Noticias, solicitó el apoyo a la ciudadanía para recabar información de lo que calificó como un “cobarde” ataque armado.

“Si tienes información, ayúdame para capturar a estos delincuentes, a estos cobardes. Ya tenemos algo muy avanzado y no dudo que dentro de poco sean detenidos, afirmó Santiago Martínez, quien sugirió que la agresión podría estar relacionada con sus recientes denuncias sobre el cobro de piso en Juchitán, particularmente a mototaxis en la colonia Campesina.

Cierra restaurante en Juchitán tras ataque armado

Horas después, el comunicador anunció el cierre del restaurante Rockaway al acusar que no existen garantías de seguridad en Juchitán y dar a conocer que ha presentado cuatro denuncias ante la FGEO por extorsión y amenazas en su contra.

En un pronunciamiento más amplio, sostuvo que el ataque fue “una represalia por parte de actores políticos y delincuentes quienes están coludidos con ellos”, debido a que ha denunciado actos de extorsión a comerciantes y mototaxistas.

“Responsabilizo a actores políticos, quienes cuento ya con evidencias de ellos, que están coludidos con delincuentes que aún se encuentran en Juchitán. Les digo de una vez: no me voy a quedar callado. (...) Denunciar la delincuencia no debería costarnos la vida”, aseveró.

Fiscalía brinda atención a periodista José Ignacio Santiago

Debido al ejercicio periodístico del propietario del establecimiento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la Vicefiscalía Regional del Istmo mantendrá “estrecha coordinación” con las áreas especializadas en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social.

“No obstante, la FGEO ya se encuentra brindando atención y acompañamiento integral a las víctimas para garantizar su seguridad y sus derechos”, aseguró.

Tras el ataque, en Juchitán se mantiene el despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, “a fin de garantizar la seguridad y asegurar que este tipo de hechos no se repitan y no queden en la impunidad”, señaló la FGEO.

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*Inicia FGEO investigación tras agresión con arma de fuego a restaurante de periodista en Juchitán de Zaragoza*



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició de manera inmediata una exhaustiva investigación, luego de la agresión con disparos de… pic.twitter.com/wkWUA5W72j — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 7, 2026

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