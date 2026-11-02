INE vuelve a frenar nombramientos en OPLEs de Guerrero y Oaxaca por dudas en perfiles

Por segunda ocasión en cuatro días, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) frenó los nombramientos de consejerías en los Organismos Públicos Locales Electorales de Guerrero y Oaxaca (OPLEs), ante las sospechas sobre posibles vínculos de los perfiles propuestos con la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y con empresas señaladas en los presuntos hechos de corrupción que enfrenta el organismo.

En sesión extraordinaria, el organismo rechazó las propuestas de Víctor de la Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas para Guerrero, así como de Flor Angélica Enríquez García para Oaxaca.

Sede del Instituto Nacional Electoral (INE). ı Foto: Cuartoscuro

Las tres vacantes fueron declaradas desiertas, luego de que consejerías y representantes partidistas cuestionaran la idoneidad de las candidaturas y la falta de información sobre las revisiones adicionales realizadas después de que los nombramientos fueron retirados de la sesión del 29 de octubre.

TE RECOMENDAMOS: Luego de destrucción de cargamento Agricultura activa protocolos de contención contra gusano barrenador en aguacate

El representante del partido Somos, Marco Antonio Baños Martínez, cuestionó que, pese a que las consejerías habían realizado nuevas valoraciones sobre los perfiles, estas no se hubieran incorporado a los dictámenes ni explicado a las representaciones partidistas.

🔴El INE dejó desiertas las designaciones de consejerías electorales de los OPLE de Guerrero y Oaxaca, tras los cuestionamientos por presuntos vínculos de los aspirantes con Guadalupe Taddei.



Durante la sesión, Marco Antonio Baños pidió aclarar si se realizaron nuevas… — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2026

Suman 19 renuncias en el INE tras escándalo de Taddei

El freno a los tres nombramientos para las OPLEs en Guerrero y Oaxaca fue anunciado el mismo día en que se dio a conocer que van 19 renuncias en el INE después de que se “destapó” el escándalo de los contratos irregulares atribuidos a la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

Como se dio a conocer este viernes, recientemente dejaron sus cargos en el órgano electoral Juan Manuel Vázquez, exdirector de Asuntos Jurídicos, y Pedro Pablo Chirinos, exdirector de Vinculación con los OPLE.

Ambos fueron señalados de vínculos con Morena en Veracruz.

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del Consejo General del INE en medio de señalamientos por presuntos contratos irregulares. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, renunció Sergio Uzeta Murcio, excoordinador de Comunicación Social del INE.

Hasta el momento se tiene conocimiento de 19 renuncias al INE. Mientras que el Órgano Interno de Control (OIC) reportó investigaciones sobre 23 personas relacionadas con la controversia en el INE por irregularidades en contratos.

El escándalo derivó en investigaciones del OIC y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revisan posibles anomalías en los procedimientos de contratación.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am