Caso INE: casi 9 mmdp para 2 grupos privados

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que dos grupos empresariales acumularon contratos con diversas entidades públicas por casi nueve mil millones de pesos (mdp) entre 2014 y 2026, de los cuales cerca de la mitad corresponden a Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

El hallazgo forma parte de la investigación de oficio iniciada a raíz de las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

“A traves de diversos requerimientos de información, estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los origenes de estas conductas desde los primeros años en los que establecen operaciones relacionada con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales, con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”, destacó.

Durante la Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2025 a la Cámara de Diputados, el auditor Aureliano Hernández expuso que entre los primeros hallazgos está que dos grupos de empresas acumularon operaciones por ocho mil 870.3 mdp con diversas entidades públicas, de los que tres mil 790.3 mdp fueron con Oples.

Se identificó que proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con firmas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 mdp, y otra de estas empresas se encuentra suspendida en el padron de importadores. La averiguación permitió encontrar que estas mismas empresas llevaron a cabo operaciones entre sociedades de los mismos grupos, expuso.

Por ejemplo, la empresa ganadora del contrato subcontra a una de las que participaron en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados; además, se detectaron registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de cinco trabajadores, y en algunos casos, ninguno.

También se indagan las posibles barreras para una competencia desleal, es decir, una manipulación de las mismas empresas para incidir en los precios y condiciones de los servicios por los que eran contratadas. Igualmente se identificaron vínculos entre ambos grupos y servidores públicos.

“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, expuso.

El auditor subrayó que las averiguaciones emprendidas se llevarán a cabo con minuciosidad y con apego al debido proceso: “Quiero ser enfático: estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso. Nuestra responsabilidad es esclarecer los hechos, preservar las pruebas y promover las acciones legales que correspondan”.

Como mensaje general, subrayó que la ASF actuará conforme a la ley y hará las investigaciones que sean necesarias cuando se cuenten con pruebas de anomalías y sin importar quiénes sean los que incurran en irregularidades, el cargo que ocupen o la institución a la que pertenezcan.

Promete Cruz facilitar la fiscalización de recursos

| Por Tania Gómez |

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que el organismo facilitará las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC) sobre el manejo de recursos públicos, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Guadalupe Taddei.

“Estas revisiones deberán esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes, con respeto a los derechos de las personas y sin anticipar conclusiones”, afirmó.

En un videomensaje difundido en redes sociales y dirigido al personal del instituto, sostuvo que la organización electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que deben atenderse simultáneamente, por lo que el INE brindará las facilidades que legalmente correspondan a las autoridades fiscalizadoras.

El Dato: hasta el momento suman 16 renuncias de funcionarios vinculados con la exconsejera presidenta del INE.

Ante las inquietudes que la transición puede generar entre los trabajadores, la consejera afirmó que el instituto mantendrá sus actividades y fortalecerá la coordinación interna bajo el principio de colegialidad, al señalar que “el INE tiene una gran fortaleza en su personal”, y reconocer el trabajo de las oficinas centrales, las juntas locales y distritales y los módulos de atención ciudadana.

Destacó que las decisiones del Consejo General deberán construirse mediante el diálogo, la deliberación y la responsabilidad compartida, con el propósito de mejorar la coordinación y dar claridad a las determinaciones institucionales.

“Nuestra prioridad operativa es seguir avanzando en el proceso electoral concurrente 2026-2027”, enfatizó Cruz. Añadió que las actividades deberán continuar conforme a los calendarios y procedimientos establecidos, con el rigor técnico que exige la organización de los comicios.

Asimismo, pidió atender las inquietudes del personal con información clara y comunicación institucional oportuna, además de mantener el profesionalismo y la colaboración.