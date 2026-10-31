Dato económico relevante 

Y fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien ayer destacó los datos de crecimiento al tercer trimestre en el país, pues representan el mejor desempeño en lo que va del sexenio. Dijo que incluso podría llegarse a registrar un crecimiento de cerca de dos por ciento, lo cual sería una “sorpresa positiva”. El dato del trimestre julio-septiembre es un alza de 3.2 por ciento anual. Nos cuentan que fue en una conferencia, ayer, en la que sostuvo que el crecimiento no se explica por el desempeño de una sola variable sino por la combinación de mayor inversión, recuperación manufacturera y expansión de los servicios asociados con la producción y el consumo. Además dio cuenta de que México está teniendo una participación relevante en la exportación de equipo de cómputo asociado al boom de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos. Ahí los datos.