CCS, a la Rotonda de Personas Ilustres

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer propuso que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sea llevado a la Rotonda de las Personas Ilustres. “Le propuse ayer mismo a la secretaria de Gobernación, tiene que pasar por un comité y una evaluación, pero si lo permite la familia, quisiéramos llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres, al valiente Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, señaló ayer la mandataria, en el homenaje de cuerpo presente que se le rindió en el Palacio de Bellas Artes. Nos dicen que cuando Sheinbaum hizo el anuncio, quienes se encontraban en el lugar gritaron vivas y luego al unísono: “¡Cuauhtémoc, Cuauhtémoc!”. Esta misma expresión se escuchó cuando el féretro fue trasladado del inmueble al panteón y a muchos evocó el de sus seguidores durante las tres campañas presidenciales que encabezó.