La conductora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida después de permanecer prófuga durante 5 años. La mujer permanecía prófuga de la justicia mexicana desde el año 2021.

La presentadora de televisión cuenta con una orden de aprehensión vigente por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivados de investigaciones realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

🚨 #ÚltimaHora | Detienen a la conductora Inés Gómez Mont en Florida



⭕ La conductora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida después de permanecer prófuga durante más de 4 años.https://t.co/IiScnVeMxQ#Noticias #InésGómezMont #Florida pic.twitter.com/UpbpdMdPQi — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 30, 2026

La detención de Inés Gómez Mont en Florida ocurre a un mes de que se anunciara que Interpol había retirado la ficha de búsqueda para la famosa y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

De acuerdo con la información disponible, la ficha fue retirada por una solicitud de la defensa legal de la pareja, donde argumentaban que violaba el artículo 3 de la Constitución de la Interpol, el cual prohíbe a la organización intervenir en asuntos de carácter político.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas y estadounidenses no han confirmado públicamente la captura ni las circunstancias en las que habría ocurrido.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene procedimientos para solicitar su extradición a México, donde enfrenta acusaciones relacionadas con un presunto esquema de desvío de recursos públicos por aproximadamente dos mil 950 millones de pesos.

¿Por qué detuvieron a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont? ı Foto: FB: Inés Gómez Mont

Gómez Mont había aparecido de manera indirecta ante el ojo público por última vez en febrero del 2025, cuando según Pati Chapoy, recibió un mensaje de la conductora donde lamentaba la muerte de Daniel Bisogno.

Cabe mencionar que Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre de 2025 por autoridades migratorias estadounidenses; dicha detención se mantiene bajo un proceso de migración después de que ingresara “sin inspección” en 2021 y solicitara asilo al año siguiente.

Fue en 2021 que la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra la pareja por su presunta participación en una estructura delictiva utilizada para desviar recursos federales durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Ambos escaparon a Estados Unidos en septiembre de ese año, mientras en México permanecen activas las carpetas de investigación en su contra.

Con información de Elizabeth Hernández.

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