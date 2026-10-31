  “¡Fuera Olivos!”, reclamo principal 

Y fue personal afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social los que provocaron ayer afectaciones a vialidades como Eje Central, Cuauhtémoc, Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México, como parte de la jornada de protestas que trataron de replicar en varias entidades del país —ha trascendido que lo habrían hecho en 21—. Nos hacer ver que ya no es tanto la respuesta del Gobierno a las diversas demandas lo que los mantiene inconformes —aunque ello implica que esto último esté fuera de su discurso—, ayer claramente el centro de su exigencia es que renuncie el secretario general del sindicato, el diputado morenista Rafael Olivos Hernández, contra quien un ala opositora busca recabar 300 mil firmas para poder removerlo. Advierten que ha demostrado que no representa los intereses de sus bases. Nos cuentan que, sin darle muchas vueltas, la consigna que ayer se repitió entre los contingentes fue “¡fuera Olivos!”.