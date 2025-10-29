Se enredan consejeros por elección de Oples

Integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) intercambiaron acusaciones por no lograr los consensos para designar a consejerías de los Organismos Públicos Locales (Oples) para 18 entidades.

El encontronazo tuvo lugar durante la sesión de la Comisión de Vinculación con los Oples, donde, pese a tener un acuerdo para nombrar a ocho o más consejerías, se presentó un documento que no contenía las propuestas específicas de designación y sólo una lista amplia de candidaturas que tendrá que discutirse estado por estado en la próxima sesión de Consejo General.

18 entidades donde se deben designar consejeros locales

La consejera Dania Ravel se quejó de “deficiencias en la conducción” de la comisión que preside Jorge Montaño, ya que, dijo, en cuatro ocasiones, por diversas razones, no se pudieron concretar reuniones para discutir las propuestas de nombramientos.

El representante del PAN ante el INE, Álvaro Narváez, fue más allá y acusó: “Ahora parecen cuotas de consejeros; nos parece muy preocupante. Fuera de perfiles más idóneos o más capacitados, parece que no se pone a los más capacitados, sino a una suerte de elección personal o subjetiva”.