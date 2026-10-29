Elección de presidencia del INE, en diciembre: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, previó que entre el próximo 6 o 7 de diciembre sea elegida la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que, en principio, se inclina por que el cargo sea ocupado por una mujer.

En entrevista con medios en San Lázaro, el legislador informó que la convocatoria para el proceso de elección ya está circulando entre los coordinadores parlamentarios, para que el próximo miércoles lo aprueben en el pleno.

El Tip: El comité que evaluará a los aspirantes tendrá 5 integrantes: 2 propuestos por la CNDH y 3 por la Jucopo.

“El próximo miércoles vamos a aprobarlo aquí en el pleno, ya se circuló el proyecto de convocatoria para la renovación de la presidencia del INE y estamos a la espera de observaciones de los grupos parlamentarios para ponerla más o menos más bien, el miércoles aprobarlo; en él se establecen plazos que concluyen, si logramos, como el 6 o el 7 de diciembre.

“Si no se altera todo el proceso de nombramiento del comité técnico, inscripciones, exámenes, conversaciones, entrevistas con todos los candidatos y la votación, como el 6 o 7 de diciembre. Así es, si no ocurre nada en el trayecto del tiempo y si el proceso no se obstaculiza estaríamos hablando que el 6 y el fin de diciembre tendríamos una presidenta del INE”, abundó.

El también coordinador de Morena explicó que luego de que se apruebe el proyecto de convocatoria será publicado para que se establezcan los términos del Comité Técnico que recibirá las propuestas de las aspirantes a la presidencia del INE, así como las fechas exactas.

En cuanto a la posibilidad de modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ajustar las facultades de funcionarios del INE, sostuvo que la Constitución impide realizar cambios legales en ese sentido, aunque consideró viable alcanzar acuerdos políticos para generar consensos en los nombramientos.