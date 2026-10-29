De “mapaches a coyotes”: apuntan hacia oligopolio de material electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó acabar con los “mapaches electorales” y los “coyotes electorales”, mediante una revisión de los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), sanciones por posibles irregularidades y una mayor competencia entre las empresas que producen la papelería para los comicios.

Como parte de esta estrategia, la mandataria federal propuso que Talleres Gráficos de México se encargue de fabricar estos materiales o, en su defecto, que se abra una convocatoria amplia para evitar que un grupo reducido de proveedores concentre los contratos.

“Mi manera de decirlo es: acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales. ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero, transparentando desde entonces cómo fue que se dio esto, con las sanciones correspondientes”, dijo la mandataria.

Además, expuso que las empresas proveedoras del INE actualmente cuestionadas por presuntos conflictos de interés y otras anomalías mantienen vínculos contractuales con la autoridad electoral desde finales del siglo pasado, aunque bajo otras denominaciones.

El Dato: Previo a la designación de Taddei, el analista Juan Ortiz cuestionó al comité de evaluación, por integrarse de perfiles ligados a Morena; 4 de los 5 finalistas tenían nexos con el guinda.

Sobre uno de los proveedores señalados, José Alfredo Hernández Casillas, afirmó que desde 1999 los medios de comunicación documentaron presuntas irregularidades relacionadas con su grupo familiar. Expuso que esos señalamientos derivaron en la renuncia de consejeros electorales en el Estado de México en 2005.

Por ello, insistió en que la revisión de los contratos del órgano electoral a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no debe limitarse al periodo en que Guadalupe Taddei Zavala encabezó el organismo, sino que también debe abarcar administraciones anteriores.

Aunque no afirmó que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción deba intervenir, señaló que, si se encuentran pruebas suficientes para presentar una denuncia penal, se deberá proceder conforme a la ley.

Para evitar que un grupo reducido de compañías concentre la producción de papelería electoral, Sheinbaum Pardo propuso que Talleres Gráficos de México, empresa del Estado, se encargue de fabricar estos materiales. Si no asume esa tarea, planteó abrir una convocatoria amplia para que más empresas compitan por los contratos.

“Y para eso está Talleres Gráficos de México, que es una empresa del Estado mexicano para producir la papelería electoral toda. Y en todo caso, si no, si va a haber más empresas, que se compita y que sean muchísimas, no un grupo de empresarios que han estado ganando contratos y contratos y contratos desde hace tiempo en los institutos electorales estatales y en el Instituto Nacional Electoral también desde hace tiempo”, declaró.

En medio de esta polémica, la Presidenta también acusó que existe una campaña para vincular a Guadalupe Taddei Zavala con Morena. Sostuvo que la trayectoria de la exconsejera electoral comenzó hace más de una década, cuando Lorenzo Córdova Vianello presidía el INE y el panista Guillermo Padrés gobernaba Sonora, estado de origen de Taddei.

La mandataria recordó que Taddei Zavala no llegó al Consejo General del INE mediante una designación directa de la Cámara de Diputados. En 2023, ante la falta de un acuerdo entre los legisladores para elegir a las tres consejerías que quedaron vacantes, se recurrió a una tómbola para designarlas por sorteo. En ese momento, Morena y sus aliados de la llamada Cuarta Transformación ya tenían mayoría en San Lázaro.

Sin embargo, subrayó que, antes de llegar al órgano nacional, Taddei ocupó cargos en el organismo electoral de Sonora desde 2014. Su nombramiento en esa instancia fue aprobado por el INE, entonces presidido por Córdova Vianello, mientras Padrés gobernaba la entidad.

“En el 2023 entra ella (al INE). No hay acuerdo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Y entonces, ¿qué decide el Congreso en ese momento? Pues que sea por un sorteo… Entonces, para empezar, ésa es la historia de ella, de su participación en las instituciones electorales. ¿Quién era el gobernador de Sonora en el 2014? Padrés. Ésa es la entrada de ella a los institutos electorales. Es muy importante, porque ahora hay una campaña de que ‘Taddei era de Morena’. No, ella entró al Instituto Electoral en el 2014 en Sonora. No tenía una participación política”, dijo.

También señaló que la trayectoria de Guadalupe Taddei es un ejemplo de cómo algunos perfiles han pasado de un organismo electoral a otro, por lo que consideró que su llegada al INE no puede atribuirse exclusivamente a Morena.

“Pero su historia viene de la historia de los institutos electorales y de esas personas que se han ido reciclando, hay que decirlo, en los institutos electorales. Eso por un lado y es muy importante que se sepa, porque ahora parece que llegó Morena al Instituto Electoral, ¿no?”, reafirmó la mandataria.

Pese a la polémica en torno al INE, la Presidenta negó que las elecciones de 2027 estén en riesgo y pidió garantizar la certidumbre en el organismo electoral.

Dejan el INE 12 alfiles de la exconsejera presidenta

| Por Tania Gómez |

Doce funcionarios adscritos a la oficina de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, presentaron su renuncia voluntaria la noche del martes, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de esa oficina. La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, informó que el organismo consultará si existen investigaciones o procedimientos administrativos que puedan afectar el pago de sus finiquitos.

En conferencia de prensa, Cruz García precisó que las separaciones se formalizaron después de que asumió la conducción provisional del instituto y aclaró que las salidas no descartan una revisión de posibles responsabilidades de quienes trabajaron en el círculo cercano de Taddei.

“Estas renuncias fueron voluntarias y presentadas el día de ayer (martes) por la noche; es personal adscrito a la oficina de la Presidencia. Son las que hemos recibido, pero no quiere decir que son las únicas”, explicó.

Entre los funcionarios que dejaron sus cargos está Luna Rosas, identificado con Morena, quien pasó de asesorar a los representantes de ese partido ante el Consejo General del INE a ocupar la jefatura de la oficina de Taddei.

También fue señalado por presuntamente facilitar la incorporación de su novia a la plantilla laboral del organismo.

La presidenta provisional también indicó que se dará intervención al Órgano Interno de Control (OIC) para conocer si existen procedimientos relacionados con los funcionarios salientes y determinar el tratamiento de sus pagos.

“Se tendrá que dar vista al Órgano Interno de Control para saber si existe algún procedimiento iniciado por alguna situación irregular”, señaló.

Las 12 renuncias se suman a las de tres funcionarios de áreas estratégicas que dejaron sus puestos después de ser señalados por su cercanía con Taddei y por aparecer en imágenes con el empresario proveedor del instituto. La presidenta provisional adelantó que también se revisarán los perfiles de las distintas áreas de la estructura institucional.

En tanto, el secretario ejecutivo del INE, Carlos Roberto Félix López, permanece en funciones de manera temporal. Cruz García señaló que su situación también forma parte de la revisión que se realizará sobre las titularidades de las distintas áreas.

Antes, en entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, la consejera informó que revisará los contratos vigentes del órgano electoral con empresas vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de Taddei.

“Puedo, ahora sí, solicitar esta información para revisar justamente con la Dirección Ejecutiva de Administración y con nuestra Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos qué contratos tenemos, con qué empresas, quiénes son los representantes”, afirmó Cruz.

Además, anunció que solicitará la intervención del OIC para conocer los cuestionamientos existentes y determinar si hay elementos que justifiquen alguna actuación sobre los contratos: “Ahorita no sabemos cuántos de los contratos. Es algo que se va a revisar”.

La funcionaria advirtió que cualquier determinación deberá ajustarse al marco jurídico, debido a que los contratos vigentes generan obligaciones, tanto para el organismo como para las empresas que prestan los servicios.

“Hay algunos contratos que están vigentes que ya tienen, por supuesto, una responsabilidad de las dos partes, quien suscribe y quien presta el servicio. Tendríamos que revisar si hay alguna situación irregular que impida que continúen”, sostuvo.

Durante la misma entrevista, rechazó que la empresa contratada para suministrar material electoral en Puebla durante el proceso electoral de 2024, cuando ella presidía el Instituto Electoral local, estuviera vinculada con el empresario señalado en los cuestionamientos sobre los proveedores del INE.

“Esa empresa no es de ningún famoso señor Alfredo Hernández, sus representantes legales son otros”, afirmó.

La funcionaria defendió el procedimiento de contratación y aseguró que se realizó mediante una licitación pública nacional, con las etapas correspondientes para evaluar a las empresas participantes.

Sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no emitió observaciones a la Cuenta Pública de 2024 del organismo electoral poblano, aunque precisó que la revisión de la Auditoría Superior del Estado continúa en curso.

“La Auditoría Superior de la Federación no emitió ninguna observación”, explicó, al tiempo que aclaró que los procedimientos de fiscalización pueden derivar en solicitudes de aclaración, recomendaciones o señalamientos que deban solventarse con pruebas.

Blanca Cruz también se comprometió a recuperar la toma de decisiones colegiada en el INE y aseguró que no utilizará las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso a la presidencia del instituto, para realizar nombramientos de manera unilateral.

“No vamos a utilizar estas facultades extraordinarias; lo vamos a hacer de manera colegiada”, afirmó la consejera.

Córdova se defiende: ASF no encontró irregularidades

| Por Tania Gómez |

Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, rechazó los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre su gestión al frente del órgano electoral, y aseguró que las auditorías practicadas durante su administración no encontraron irregularidades, luego de que la mandataria solicitara a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar también los contratos y el manejo de recursos del organismo en los años previos a la gestión de Guadalupe Taddei.

“En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la ASF sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. La última de esas auditorías (2022) salió sin ningún señalamiento”, afirmó Lorenzo Córdova, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El exconsejero presidente del INE sostuvo que el órgano electoral fue una de las instituciones más auditadas del país durante su gestión (2014 a 2023), y consideró que la petición de revisar nuevamente ese periodo busca desviar la atención de las responsabilidades que, a su juicio, corresponden al oficialismo por la crisis que atraviesa actualmente la autoridad electoral.

Las declaraciones de Córdova se dieron luego de que Sheinbaum señalara este miércoles que Guadalupe Taddei comenzó su trayectoria al frente de un organismo electoral local durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE.

La mandataria recordó que el Consejo General del instituto aprobó en 2014 su nombramiento como presidenta del organismo electoral de Sonora, argumento con el que rechazó que su llegada a las instituciones electorales fuera resultado de su relación con Morena.

“En el 2014, ¿quién aprueba la entrada de Taddei como presidenta del OPLE en Sonora? El Consejo General del INE; ¿quién era el presidente del Consejo General del INE en aquel momento?: Lorenzo Córdova”, declaró Sheinbaum.

La Jefa del Ejecutivo también ha pedido a la Auditoría Superior revisar las contrataciones del INE, tanto de la gestión de Taddei como en las administraciones anteriores, para esclarecer las posibles irregularidades relacionadas con proveedores de material electoral y determinar responsabilidades correspondientes.

Al respecto, Córdova respondió que durante su gestión, además de las revisiones de la ASF, el instituto estuvo sujeto a la vigilancia de su Órgano Interno de Control (OIC), cuyo titular fue designado desde 2019 por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados.

“Desde 2019, el titular del OIC del INE, nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados... por más que intentó, no encontró irregularidades relevantes y las pocas y menores que detectó las sancionó”, aseguró.

Agregó que los partidos políticos también vigilan permanentemente al organismo electoral y que, pese a las acusaciones públicas de Morena durante su presidencia, no se acreditaron las irregularidades denunciadas.

“Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, sostuvo.

Verde y PT piden consenso en la sucesión del instituto

| Por Tania Gómez |

El Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) plantearon investigar a fondo las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), revisar las facultades de su presidencia y construir un consenso político para elegir a quien lo encabezará en el próximo proceso electoral.

El senador verde Manuel Velasco respaldó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) profundice sus revisiones y, de hallar elementos, presente denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Dijo que se debe seguir el proceso que marcó la Presidenta de México para “llegar al fondo del tema”.

Propuso además debatir la atribución de la presidencia del INE para nombrar directamente a funcionarios sin aprobación del Consejo General: “Es un tema que tiene que estar cuando menos sujeto a debate”.

Para el legislador, la Cámara de Diputados debe resolver la renovación de la presidencia sin convertirla en disputa partidista, con el respaldo de todas las fuerzas representadas en el Congreso.

La vicecoordinadora petista en el Senado, Geovanna Bañuelos, convocó a los partidos a actuar con responsabilidad política para acordar al próximo árbitro electoral, que conducirá comicios en los que se elegirán más de 19 mil cargos públicos.

Propuso que la academia presente perfiles y que la persona elegida acredite probidad, conocimiento electoral y trayectoria acorde al cargo. Añadió que el PT espera que la designación alcance mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ambos partidos coincidieron en la necesidad de construir acuerdos y se esclarezca el caso.

Prevén en 6 meses resultados de auditoría a firmas ligadas a Taddei

| Por Tania Gómez |

Será en un plazo de seis meses cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga resultados de la investigación sobre la red de empresas que operaba en el Instituto Nacional Electoral (INE), vinculada al contratista Alfredo Hernández Casillas y a los señalamientos relacionados con la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, informó Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.

El legislador explicó que la investigación está en curso y que la Auditoría ya giró diversos oficios a autoridades y particulares para recabar información. Señaló que las indagatorias se realizan con las nuevas facultades de investigación forense, vigentes desde mayo, que permiten iniciar procedimientos por posibles faltas administrativas sin esperar a que concluya todo el proceso de fiscalización.

Sostuvo que los posibles sobreprecios en la contratación de material electoral podrían responder a un problema estructural que se remonta a más de dos décadas y que no necesariamente se limita al INE ni a una sola administración, sino que también involucra a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“De lo que nos hemos enterado, por lo menos yo, en las notas mediáticas y las investigaciones, siento que en material electoral en general, no de ahorita, estoy hablando más de 20 años, hay oligopolios; son muy pocas las empresas que participan. Si vemos cómo están los OPLE, no hay más de cinco empresas que tienen los contratos y eso ha generado una distorsión en el mercado”, afirmó.

El diputado consideró que la concentración de contratos en un reducido grupo de empresas pudo limitar la competencia y propiciar precios elevados, aunque reconoció que todavía no cuenta con pruebas para confirmar sus sospechas: “No tengo todavía las pruebas, espero que las puedan conseguir las autoridades competentes, pero lo sospecho, donde se han inflado estratosféricamente los costos”.

Por ello, planteó que las autoridades realicen una investigación de mercado para determinar cuánto cuesta realmente producir el material electoral y establecer si existen sobreprecios.

Como parte del seguimiento legislativo, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE comparecerá este viernes 30 de octubre ante comisiones unidas de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción. Ese mismo día acudirá el auditor superior de la Federación, y se prevé que los legisladores lo cuestionen sobre las investigaciones.

Elección de presidencia del INE, en diciembre: Monreal

| Redacción |

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, previó que entre el próximo 6 o 7 de diciembre sea elegida la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló que, en principio, se inclina por que el cargo sea ocupado por una mujer.

En entrevista con medios en San Lázaro, el legislador informó que la convocatoria para el proceso de elección ya está circulando entre los coordinadores parlamentarios, para que el próximo miércoles lo aprueben en el pleno.

“El próximo miércoles vamos a aprobarlo aquí en el pleno, ya se circuló el proyecto de convocatoria para la renovación de la presidencia del INE y estamos a la espera de observaciones de los grupos parlamentarios para ponerla más o menos más bien, el miércoles aprobarlo; en él se establecen plazos que concluyen, si logramos, como el 6 o el 7 de diciembre.

“Si no se altera todo el proceso de nombramiento del comité técnico, inscripciones, exámenes, conversaciones, entrevistas con todos los candidatos y la votación, como el 6 o 7 de diciembre. Así es, si no ocurre nada en el trayecto del tiempo y si el proceso no se obstaculiza estaríamos hablando que el 6 y el fin de diciembre tendríamos una presidenta del INE”, abundó.

El también coordinador de Morena explicó que luego de que se apruebe el proyecto de convocatoria será publicado para que se establezcan los términos del Comité Técnico que recibirá las propuestas de las aspirantes a la presidencia del INE, así como las fechas exactas.

En cuanto a la posibilidad de modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para ajustar las facultades de funcionarios del INE, sostuvo que la Constitución impide realizar cambios legales en ese sentido, aunque consideró viable alcanzar acuerdos políticos para generar consensos en los nombramientos.

El “cochinero de Taddei” escala al pleno senatorial

Por Tania Gómez

Con letreros contra Guadalupe Taddei Zavala en sus escaños y acusaciones contra Morena, senadores del PAN y del PRI confrontaron a la bancada mayoritaria durante la sesión del pleno del Senado, donde el rechazo a la gestión de la ahora expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) derivó en un intercambio de ataques entre Gerardo Fernández Noroña y la priista Carolina Viggiano Austria.

“Taddei, el cochinero de Morena”, se leía en los mensajes colocados por los legisladores de oposición, quienes exigieron a los senadores del partido guinda asumir la responsabilidad política por los señalamientos de presuntas irregularidades durante la gestión de la exconsejera presidenta. También reclamaron que quien ocupe la próxima presidencia del INE sea una persona honorable y respetable.

Aspecto del Pleno del Senado de la República, el 28 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Desde la tribuna, la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, acusó a Morena de haberse apropiado del organismo electoral y exigió a sus integrantes hacerse cargo de los señalamientos contra Guadalupe Taddei y de los contratos cuestionados por la oposición.

La respuesta llegó del senador Gerardo Fernández Noroña, quien rechazó que Morena se haya apropiado del INE y reviró a los priistas que, en su caso, habían sido ellos quienes se apropiaron de su partido al modificar sus estatutos para permitir la reelección de su dirigencia.

“Yo no me he apropiado del PRI cambiando el estatuto para reelegirme eternamente”, afirmó el senador, quien también calificó a los priistas como “represores, traidores al pueblo, vendepatrias y corruptos”, y sostuvo que esos perfiles están representados y aliados con Acción Nacional.

Carolina Viggiano tomó la palabra y respondió directamente a Fernández Noroña. Visiblemente molesta por las alusiones, le reclamó que, si tenía algo que decir sobre ella, lo hiciera de manera abierta y sin rodeos.

“Gracias, presidente. Qué bueno que usted sea un presidente abierto y civilizado, no como otros frustrados que tenemos aquí”, dijo la senadora, antes de rematar: “Cuando alguien, en cualquier lugar aquí en este Senado, quiera aludirme, que lo haga abiertamente con huevos”.

⭕Viggiano acusa a Noroña de estar ‘frustrado’ y ser un ‘acomplejado’, el morenista dice ‘que nada de eso le acomoda’



La senadora del @PRI_Nacional, @caroviggiano se lanzó contra Gerardo @fernandeznorona al llamarlo ‘farsante’ y recordarle que cada que usa la tribuna saca sus… pic.twitter.com/F1X4DeCsJB — Político MX (@politicomx) October 28, 2026

Así, la discusión sobre los señalamientos contra la presidencia del INE se convirtió también en un enfrentamiento entre legisladores de Morena y del PRI, mientras la oposición insistió en que los senadores del partido guinda deben responder políticamente por las acusaciones contra Taddei.

PAN pide depuración y fiscalización del órgano

| Por Elizabeth Hernández |

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió una depuración administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) que incluya la separación de funcionarios, auditorías a contratos y proveedores, así como investigaciones por posibles actos de corrupción y conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei.

La bancada panista en la Cámara de Diputados presentó un pliego petitorio a la presidenta sustituta del organismo, Blanca Cruz García, con una serie de medidas para esclarecer las presuntas irregularidades y revisar las decisiones administrativas que adoptó la anterior conducción.

Entre las principales exigencias figura la separación de los servidores públicos que ingresaron en la administración de Taddei, además de aquellos que pudieran tener responsabilidad en los hechos bajo sospecha u obstaculizar las investigaciones. Los legisladores demandaron suspender contratos con indicios de irregularidades y examinar las adjudicaciones.

Para los diputados, la renuncia de Taddei no resuelve los cuestionamientos. Por ello, reclamaron que la próxima presidencia haga públicas las medidas que adopte y colabore con las autoridades para determinar las responsabilidades.

Sobre el funcionamiento institucional, los panistas plantearon recuperar los contrapesos y fortalecer las decisiones colegiadas para evitar la concentración de facultades en la presidencia. Más allá de las revisiones administrativas, la bancada vinculó sus demandas con la autonomía del árbitro electoral.

Bajo la consigna “INE Libre”, el grupo insistió en que la conducción del instituto debe garantizar transparencia en las contrataciones, rendición de cuentas y autonomía en sus decisiones, sin limitar los cambios institucionales a su sustitución.