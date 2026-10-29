Verde y PT piden consenso en la sucesión del instituto

Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, en la sesión del 21 de octubre.

El Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) plantearon investigar a fondo las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), revisar las facultades de su presidencia y construir un consenso político para elegir a quien lo encabezará en el próximo proceso electoral.

El senador verde Manuel Velasco respaldó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) profundice sus revisiones y, de hallar elementos, presente denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Dijo que se debe seguir el proceso que marcó la Presidenta de México para “llegar al fondo del tema”.

Propuso además debatir la atribución de la presidencia del INE para nombrar directamente a funcionarios sin aprobación del Consejo General: “Es un tema que tiene que estar cuando menos sujeto a debate”.

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Para el legislador, la Cámara de Diputados debe resolver la renovación de la presidencia sin convertirla en disputa partidista, con el respaldo de todas las fuerzas representadas en el Congreso.

La vicecoordinadora petista en el Senado, Geovanna Bañuelos, convocó a los partidos a actuar con responsabilidad política para acordar al próximo árbitro electoral, que conducirá comicios en los que se elegirán más de 19 mil cargos públicos.

Propuso que la academia presente perfiles y que la persona elegida acredite probidad, conocimiento electoral y trayectoria acorde al cargo. Añadió que el PT espera que la designación alcance mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ambos partidos coincidieron en la necesidad de construir acuerdos y se esclarezca el caso.