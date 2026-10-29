Dejan el INE 12 alfiles de la exconsejera presidenta

Doce funcionarios adscritos a la oficina de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, presentaron su renuncia voluntaria la noche del martes, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de esa oficina. La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, informó que el organismo consultará si existen investigaciones o procedimientos administrativos que puedan afectar el pago de sus finiquitos.

En conferencia de prensa, Cruz García precisó que las separaciones se formalizaron después de que asumió la conducción provisional del instituto y aclaró que las salidas no descartan una revisión de posibles responsabilidades de quienes trabajaron en el círculo cercano de Taddei.

“Estas renuncias fueron voluntarias y presentadas el día de ayer (martes) por la noche; es personal adscrito a la oficina de la Presidencia. Son las que hemos recibido, pero no quiere decir que son las únicas”, explicó.

Entre los funcionarios que dejaron sus cargos está Luna Rosas, identificado con Morena, quien pasó de asesorar a los representantes de ese partido ante el Consejo General del INE a ocupar la jefatura de la oficina de Taddei.

El Dato: El Consejo General del INE analiza qué facultades legales tiene Blanca Cruz para informar a otras autoridades sobre posibles irregularidades en la administración de Taddei.

También fue señalado por presuntamente facilitar la incorporación de su novia a la plantilla laboral del organismo.

La presidenta provisional también indicó que se dará intervención al Órgano Interno de Control (OIC) para conocer si existen procedimientos relacionados con los funcionarios salientes y determinar el tratamiento de sus pagos.

“Se tendrá que dar vista al Órgano Interno de Control para saber si existe algún procedimiento iniciado por alguna situación irregular”, señaló.

Las 12 renuncias se suman a las de tres funcionarios de áreas estratégicas que dejaron sus puestos después de ser señalados por su cercanía con Taddei y por aparecer en imágenes con el empresario proveedor del instituto. La presidenta provisional adelantó que también se revisarán los perfiles de las distintas áreas de la estructura institucional.

En tanto, el secretario ejecutivo del INE, Carlos Roberto Félix López, permanece en funciones de manera temporal. Cruz García señaló que su situación también forma parte de la revisión que se realizará sobre las titularidades de las distintas áreas.

133 Mil 134 pesos netos al mes ganaba Guadalupe Taddei

Antes, en entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, la consejera informó que revisará los contratos vigentes del órgano electoral con empresas vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de Taddei.

“Puedo, ahora sí, solicitar esta información para revisar justamente con la Dirección Ejecutiva de Administración y con nuestra Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos qué contratos tenemos, con qué empresas, quiénes son los representantes”, afirmó Cruz.

Además, anunció que solicitará la intervención del OIC para conocer los cuestionamientos existentes y determinar si hay elementos que justifiquen alguna actuación sobre los contratos: “Ahorita no sabemos cuántos de los contratos. Es algo que se va a revisar”.

La funcionaria advirtió que cualquier determinación deberá ajustarse al marco jurídico, debido a que los contratos vigentes generan obligaciones, tanto para el organismo como para las empresas que prestan los servicios.

“Hay algunos contratos que están vigentes que ya tienen, por supuesto, una responsabilidad de las dos partes, quien suscribe y quien presta el servicio. Tendríamos que revisar si hay alguna situación irregular que impida que continúen”, sostuvo.

Durante la misma entrevista, rechazó que la empresa contratada para suministrar material electoral en Puebla durante el proceso electoral de 2024, cuando ella presidía el Instituto Electoral local, estuviera vinculada con el empresario señalado en los cuestionamientos sobre los proveedores del INE.

“Esa empresa no es de ningún famoso señor Alfredo Hernández, sus representantes legales son otros”, afirmó.

La funcionaria defendió el procedimiento de contratación y aseguró que se realizó mediante una licitación pública nacional, con las etapas correspondientes para evaluar a las empresas participantes.

Sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no emitió observaciones a la Cuenta Pública de 2024 del organismo electoral poblano, aunque precisó que la revisión de la Auditoría Superior del Estado continúa en curso.

“La Auditoría Superior de la Federación no emitió ninguna observación”, explicó, al tiempo que aclaró que los procedimientos de fiscalización pueden derivar en solicitudes de aclaración, recomendaciones o señalamientos que deban solventarse con pruebas.

Blanca Cruz también se comprometió a recuperar la toma de decisiones colegiada en el INE y aseguró que no utilizará las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso a la presidencia del instituto, para realizar nombramientos de manera unilateral.

“No vamos a utilizar estas facultades extraordinarias; lo vamos a hacer de manera colegiada”, afirmó la consejera.