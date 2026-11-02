Amaga ahora el barrenador del aguacate

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que se encuentran activos los protocolos de contención para contener la dispersión del gusano barrenador que afecta al aguacate, luego de la destrucción de un cargamento de 52 toneladas en Michoacán, la semana pasada.

La dependencia aseguró que se han implementado medidas regulatorias, vigilancia epidemiológica e inspección fitosanitaria con el fin de proteger las zonas libres de las plagas del barrenador del aguacate, para evitar el ingreso del patógeno a Michoacán.

Como parte de ello, hay cinco Puntos de Verificación Interna en Apatzingán, Buenavista, Cotija, Jiquilpan y Zamora, Michoacán, para supervisar la movilización de cargamentos de aguacate. Esta acción es llevada a cabo por personal del Organismo Auxiliar de Sanidad Vegetal (OASV), asistido por oficiales estatales autorizados por el Senasica y apoyo permanente de la Guardia Nacional.

Imagen ilustrativa ı Foto: Especial

La Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria autorizó seis rutas de inspección itinerante, cuyo objetivo es interceptar cargamentos que circulan por vías secundarias o brechas.

Con esto se logró la detección de dos cargamentos de aguacate con presencia de plaga el pasado 28 de octubre y, debido a ello, uno fue devuelto a su origen y el otro se destruyó para evitar la dispersión del patógeno, explicó la dependencia.

Asimismo, se instalaron Puntos de Verificación en las entradas a Michoacán desde Nayarit y Jalisco, mientras que se espera la autorización de otras 4 en Colima.

“Estas acciones permiten detectar plagas reguladas de manera oportuna y activar, en caso de ser necesario, el Plan de Emergencia correspondiente. Asimismo, la autoridad sanitaria registra y certifica las huertas libres de barrenador aptas para el comercio internacional.

Es importante mencionar que el pasado 1 de octubre se publicó el Acuerdo por el cual se Establecen los Requisitos y Medidas Fitosanitarias para la Movilización Nacional de Fruta Fresca de Aguacate con Fines de Exportación, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF)“, explicó la dependencia.

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LMCT