INE revisará contratos y nombramientos de la gestión de Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) revisará los contratos y nombramientos realizados durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala ante posibles irregularidades. Los 10 consejeros acordaron suspender nuevas contrataciones, evaluar a funcionarios de alto nivel y habilitar un mecanismo de denuncias anónimas.

La presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, informó que la revisión abarcará contratos vigentes y vencidos, con el acompañamiento del Órgano Interno de Control (OIC), para determinar si existen anomalías y si procede rescindir acuerdos.

Entre los contratos que serán examinados está el de más de mil millones de pesos para la producción de credenciales para votar, otorgado a Cosmocolor en colaboración con Talleres Gráficos de México, sobre el cual existen sospechas de una posible colusión con empresarios vinculados a Alfredo Hernández.

Blanca Cruz García rindió protesta como consejera presidenta provisional del INE, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

El consejero Martín Faz pidió que Arturo Chávez, quien dirigió Talleres Gráficos de México, aclare cómo se concretó la participación de esa empresa en el contrato. Añadió que una eventual reapertura de la licitación dependerá de las determinaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el OIC.

Por su parte, Arturo Castillo aseguró que las decisiones se tomarán con cautela para evitar afectaciones a la organización de las elecciones.

“Lo que queremos hacer es recuperar la credibilidad de la institución, todo se tiene que transparentar”, sostuvo.

La evaluación también alcanzará a titulares de la Junta General Ejecutiva y unidades administrativas, cuyos nombramientos fueron realizados en su mayoría durante la presidencia de Taddei.

Hasta este jueves, se habían reportado 15 renuncias de funcionarios de la administración anterior, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de oficina de la entonces presidenta del INE.

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MSL