¿De qué murió el ‘Monstruo de Atizapán’, cuándo fue detenido y cuál era su condena?

Este jueves se dio a conocer que Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido actualmente como el “Monstruo de Atizapán” perdió la vida a los 78 años de edad mientras se encontraba cumpliendo su condena.

El conocido como “Monstruo de Atizapán” se encontraba cumpliendo su condena vitalicia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, del Estado de México.

Este 29 de octubre el feminicida perdió la vida en el Hospital Adolfo López Mateos ubicado en Toluca, Estado de México, lugar al que fue trasladado debido a complicaciones de salud por neumonía y diabetes.

TE RECOMENDAMOS: Tras la salida de Taddei INE revisará contratos y nombramientos de la gestión de Taddei

Detención de Andrés Filomeno Mendoza Celis ı Foto: Redes Sociales

Andrés Filomeno Mendoza Celis fue detenido en el 2021 en su domicilio ubicado en Lomas de San Miguel de Atizapán de Zaragoza, pues se le señaló como el reponsable de la muerte de Reyna González Amador.

Mendoza Celis es uno de los delincuentes mexicanos más conocidos en la última década, pues además del asesinato de Reyna, este cometió múltiples feminicidios, homicidios, y hasta canibalismo; además, los restos óseos de sus víctimas se encontraban en su domicilio.

Domicilio de el "Monstruo de Atizapán" ı Foto: Captura de pantalla

Los vecinos del feminicida lo reconocían como una persona amable y servicial, e incluso se encontraba activo políticamente, pues brindaba apoyo a sus vecinos debido a que era el presidente de su colonia.

Varios de los testimonios de las personas que lo conocían se vieron presentes en medios nacionales, y la serie documental “Canibal, indignacion total”, producida con apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también cuenta con una recopilación extensa de estos.

La detención de Mendoza Celis se realizó gracias a la familia de su última víctima mortal, Reyna González Amador, pues su esposo, Bruno Portillo, quien era un comandante de policía, logró dar con el paradero del cuerpo sin vida de Reyna.

Alrededor de las 20:40 horas del sábado 15 de mayo del 2021, Bruno Portillo localizó el cuerpo de su esposa, Reyna González Amador, al interior de un domicilio, y en un audio captado en el momento confirma que estaba seccionado en varias partes.

¿Cuántas mujeres fueron víctimas del Monstruo de Atizapan?

Andrés Filomeno Mendoza Celis operó durante 30 años sin que nadie lo notara, por lo que logró cometer al menos 19 asesinatos confirmados; sin embargo, se estima que sus víctimas mortales podrían superar las 30 personas.

En el domicilio del conocido como “Monstruo de Atizapán” se localizaron restos óseos y pertenencias de sus víctimas, tales como ropa, identificaciones, maquillaje, un registor de nombres y hasta videos que evidenciaban sus crímenes.

Los delitos por los que fue sentenciado el también conocido como “Caníbal de Atizapán”, quien tenía más de 4 mil 300 restos humanos en su vivienda, son: Feminicidio, homicidio, y desaparición de personas.

Mendoza Celis acumuló ocho sentencias, una de 92 años de prisión por la muerte y desaparición de una mujer y un niño, u 7 sentencias de 55 años de prisión por delitos vinculados a feminicidio y desaparición de personas.

Evidencia de los delitos cometidos por el “Caníbal de Atizapán” ı Foto: Redes Sociales

Debido a la indignación que provocó la impunidad y la decena de años en los que Mendoza Celis operó, se implementó la ahora conocida como Ley Reyna, la cual endurece y amplía las sentencias que reciben las personas que cometen feminicidios.

“La terrible corrupción, negligencia y omisión de las fiscalías, de instituciones de procuración de justicia tiene que terminar. Este dictamen lo hemos denominado Ley Reyna, un homenaje póstumo a Reyna González, víctima de feminicidio, su caso derivó en la detención del feminicida serial de Atizapán” señaló el dipurado Felipe Fernando Macías Olvera.

En este proyecto se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de investigación, sanción y reparación integral del delito de feminicidio.

Ficha de búsqueda de González Amador ı Foto: Redes Sociales

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.