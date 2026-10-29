Muere el ‘Monstruo de Atizapán’ en penal del Edomex; cumplía condenas por feminicidio

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Monstruo de Atizapán”, murió este jueves 29 de octubre a los 78 años en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, en el Estado de México, donde permanecía recluido por diversos delitos relacionados con feminicidio.

El fallecimiento se reportó al interior del centro penitenciario, donde el hombre cumplía varias condenas, incluida una sentencia de prisión vitalicia.

El caso de Mendoza Celis cobró relevancia en mayo de 2021, cuando fue detenido en su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, tras las investigaciones por el feminicidio de Reyna González Amador.

🚨#AHORA Se reporta la muerte del “Monstruo de Atizapán” a los 78 años.



Andrés Filomeno Mendoza Celis falleció este 29 de octubre en el penal de Tenango del Valle, Estado de México, donde cumplía varias condenas por feminicidio.



Su caso conmocionó en 2021, cuando autoridades… pic.twitter.com/nLq2bVk6m3 — Azucena Uresti (@azucenau) October 29, 2026

¿Quién era Andrés Filomeno Mendoza Celis?

Mendoza Celis fue identificado como responsable de diversos feminicidios cometidos durante varios años. Su detención ocurrió después de que las autoridades investigaran la desaparición y muerte de Reyna González Amador, quien había acudido a su domicilio.

Durante el cateo del inmueble, los investigadores localizaron restos óseos y diversos objetos personales que permitieron ampliar las indagatorias.

El hallazgo llevó a las autoridades a investigar posibles casos adicionales de mujeres desaparecidas y asesinadas.

El expediente se convirtió en uno de los casos criminales más relevantes del Estado de México debido a la cantidad de indicios encontrados en el inmueble y al avance de las investigaciones para identificar a las posibles víctimas.

¿Qué condenas recibió el “Monstruo de Atizapán”?

En marzo de 2022, Andrés Filomeno Mendoza Celis recibió una sentencia de prisión vitalicia por el feminicidio de Reyna González Amador. Posteriormente, se dictaron otras condenas en su contra por distintos delitos relacionados con feminicidio.

Las sentencias se acumularon durante los años posteriores a su detención, mientras las autoridades continuaban con los procedimientos judiciales relacionados con el caso.

Antes de su fallecimiento, Mendoza Celis permanecía recluido en el penal de Tenango del Valle, donde cumplía las penas impuestas por los tribunales del Estado de México.

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MSL