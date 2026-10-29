Anuncia Turismo reactivación de la ruta Chihuahua-Houston a través de United Airlines

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo anunció la reactivación de la ruta aérea directa Chihuahua-Houston, Texas, que será operada por United Airlines e iniciará operaciones el 28 de marzo de 2027, con vuelos diarios y boletos disponibles a partir del 29 de octubre.

El restablecimiento de esta conexión internacional, que fue suspendida en 2020 a causa de la pandemia, representa un avance estratégico para fortalecer la conectividad aérea de Chihuahua con Estados Unidos y ampliar las oportunidades de desarrollo turístico, económico y comercial de la entidad, dijo el secretario de Turismo, Edibray Gómez.

Destacó que esto representa una oportunidad para impulsar la llegada de visitantes internacionales y facilitar el acceso a los principales destinos turísticos del estado.

“La conectividad internacional es un motor esencial para el desarrollo económico y turístico de nuestra entidad. Esta ruta realza el interés creciente del mercado norteamericano por visitar las diferentes joyas turísticas de Chihuahua”, declaró.

Gómez añadió que se reafirma la confianza en la entidad como destino clave para la inversión y el intercambio comercial, y afianza la cooperación con United Airlines para ampliar la conectividad.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C. V. (OMA) y el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, la ruta será operada diariamente con aeronaves Bombardier CRJ 550 de 50 plazas, con salidas de Houston a Chihuahua a las 9:40 y llegada a las 11:00 horas.

El vuelo Chihuahua-Houston despegará a las 11:45 horas y su arribo a la ciudad norteamericana será a las 14:49 horas, de acuerdo con los horarios locales de cada aeropuerto.

La conexión permitirá a los viajeros acceder nuevamente al centro de operaciones de United Airlines, en Houston, desde donde podrán enlazarse con una red de destinos internacionales.

También facilitará los traslados de turistas y viajeros de negocios, al tiempo que impulsará vínculos comerciales entre Chihuahua y el mercado estadounidense, sumados a los destinos directos ya existentes: Dallas, Texas y Denver, Colorado.

La reactivación de esta ruta se da en un contexto de crecimiento para el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, que al cierre de septiembre de 2026 trasladó a 1.5 millones de pasajeros, un incremento del 5.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En el segmento internacional la terminal contabilizó 133 mil 931 usuarios, cifra que representa un crecimiento del 3.2 por ciento.

Los boletos para esta ruta se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de United Airlines a partir de este 29 de Octubre, para viajar a partir del 28 de marzo de 2027.

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