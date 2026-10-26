México reanuda exportación de ganado hacia EU desde Chihuahua

A poco de cumplirse dos años del cierre al paso de ganado mexicano hacia Estados Unidos, a causa de la plaga de gusano barrenador, este lunes se reabrió el tercer punto de cruce de animales desde el estado de Chihuahua.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la reanudación de los envíos de ganado bovino desde la estación cuarentenaria de Puerto Palomas, Chihuahua, hacia Columbus, Nuevo México, Estados Unidos.

Este ya representa el tercer punto que retoma la dinámica comercial, luego de que así se hubiera hecho también en las estaciones de Agua Prieta, Sonora y de San Jerónimo, también en Chihuahua.

¡Buenas noticias! 😃

México reanuda la exportación de ganado en pie a EU desde Puerto Palomas, Chihuahua, con un primer envío de 750 cabezas de ganado.@SenasicaFJCE #GanaderiaMexicana #SanidadAnimal #GBG pic.twitter.com/y6bfXQ7rEs — Senasica (@SENASICA) October 26, 2026

El director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón, detalló que el primer envío desde esta estación fue de 750 cabezas con las que se llega a un promedio de tres mil 500 que son exportadas a diario hacia la Unión Americana.

Subrayó que una de las encomiendas presidenciales es colaborar con las y los productores mexicanos para cumplir con las medidas que se acordaron con el Servicio de Inspección

Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento se han reabierto operaciones en las estaciones cuarentenarias de Agua Prieta, Sonora, San Jerónimo y Puerto Palomas, Chihuahua; se espera que a finales de noviembre se reanuden las exportaciones a través del puerto de Nogales, Sonora.

#Comunicado



Reanuda México exportación de ganado en pie a Estados Unidos desde Puerto Palomas, Chihuahua. 🐮



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LMCT