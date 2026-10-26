Claudia Sheinbaum y Martí Batres revisan en Palacio Nacional necesidades del ISSSTE.

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

El encuentro contó con la presencia de integrantes del equipo central del organismo para revisar las condiciones operativas y financieras de la institución, especialmente de mantenimiento, equipo y personal.

La reunión entre las autoridades federales, programada con antelación, ocurrió posterior a las declaraciones vertidas por la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Llegamos a Palacio Nacional para reunirnos con la Presidenta @Claudiashein. Hoy me acompañan algunos compañeros y compañeras del equipo central del @ISSSTE_mx. pic.twitter.com/fFNCGGVhqb — Martí Batres (@martibatres) October 26, 2026

Claudia Sheinbaum Pardo destaca el trabajo del ISSSTE

En dicho espacio, la Presidenta de México afirmó que el instituto dispone de recursos económicos suficientes para atender requerimientos de personal médico, de infraestructura y de equipamiento en las unidades de salud.

Durante el diálogo con medios, Sheinbaum Pardo reconoció el sistema de distribución de medicamentos implementado por la actual administración del organismo.

Destacó que el instituto registra los índices de entrega de insumos médicos más elevados entre las instituciones del sector público, superando las dinámicas actuales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del programa IMSS-Bienestar.

Respecto a la infraestructura hospitalaria, la titular del Ejecutivo Federal expuso las acciones de rehabilitación integral realizadas en unidades inmóviles que permanecieron en estado de abandono.

Entre los proyectos destacados mencionó la recuperación del Hospital Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán, donde se ejecuta una inversión inferior a los 400 millones de pesos —aproximadamente 370 millones de pesos— para su reacondicionamiento y la compra de equipamiento.

Asimismo, la mandataria refirió la rehabilitación del hospital ubicado en Cuernavaca, Morelos, inmueble que concluyó su etapa de abandono y se encuentra operativo.

A la par de estas obras, el plan institucional contempla la programación de nuevos consultorios para iniciar obras en enero y extender el esquema de ampliación durante todo el transcurso del año 2027.

Finalmente, Sheinbaum Pardo contrapuso la escala operativa de las dependencias de salud y detalló que el IMSS trabaja con un grupo de especialistas para modernizar, digitalizar y garantizar el abasto directo de insumos en quirófanos y centros de atención.

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JVR