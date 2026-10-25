Sheinbaum anuncia reapertura del Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE en noviembre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó noviembre como fecha para la apertura del Hospital Vasco de Quiroga, del ISSSTE, que permanece abandonado desde 2012, y anunció que las familias de un nuevo conjunto habitacional en Morelia tendrán acceso a servicios médicos gratuitos a partir de enero de 2027.

Durante la entrega de las primeras 931 viviendas del desarrollo Catania, en Villas del Pedregal, la mandataria presentó ambos compromisos como parte de su política para garantizar el derecho a la salud y a una casa propia.

El desarrollo, que tendrá 3 mil 520 casas, contará con un consultorio de atención primaria y acceso a 60 medicamentos sin costo, precisó la mandataria durante el evento de entrega a los primeros beneficiarios. Además, defendió los cambios al sistema hipotecario y aseguró que su gobierno busca impedir que las familias acumulen deudas superiores a los préstamos originales.

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Sheinbaum explicó que el programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de un millón 800 mil casas para personas con ingresos inferiores a tres salarios mínimos. Bajo el nuevo esquema de financiamiento, las mensualidades permanecerán fijas hasta liquidar el crédito, sin incrementos durante el plazo de pago.

En Morelia, Michoacán, estamos recuperando el Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE, que estuvo abandonado desde 2012. Hoy supervisamos los trabajos y en noviembre de este año estará listo. pic.twitter.com/JIvIzkRELc — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 25, 2026

Como ejemplo, explicó que las mensualidades de los nuevos financiamientos permanecerán fijas durante toda su vigencia. “Si hoy pagan 2000 pesos por su crédito al mes, pues es lo mismo que van a pagar dentro de 15 años, 2000 pesos”, afirmó ante las familias que recibieron sus inmuebles.

Para ilustrar los abusos que atribuyó a las administraciones anteriores, expuso el caso de María de la Cruz Gutiérrez, quien solicitó 84 mil pesos, pagó 380 mil y todavía debía 744 mil. También mencionó a Ana Roselia Villaseñor y Alfredo Torres Hernández, cuyos préstamos acumularon saldos superiores a los montos originales, pese a sus aportaciones. Aseguró que los tres créditos ahora tienen saldo de cero pesos.

Sheinbaum cuestionó los 36 años de gobiernos neoliberales por la privatización de empresas públicas y el deterioro del poder adquisitivo. Acusó que durante ese periodo las instituciones favorecieron a grupos minoritarios.

La mandataria sostuvo que su administración mantendrá los aumentos al salario mínimo por encima de la inflación y defenderá el acceso a educación, salud y vivienda como derechos sociales. “No debe haber ni corrupción ni privilegios en la cuarta transformación de la vida pública de México”, manifestó.

En Michoacán, esa política habitacional contempla una meta de 83 mil casas, de acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien precisó que el Infonavit construirá 50 mil y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 23 mil 200. El mandatario estatal también destacó la construcción de un hospital de alta especialidad del IMSS en Villas del Pedregal.

Agradezco enormemente a nuestra presidenta @Claudiashein por su exitosa visita a Michoacán, donde recorrimos Apatzingán, Pátzcuaro, Quiroga y Morelia para consolidar grandes proyectos juntos: desde créditos para mujeres y mejoras en salud, hasta el rescate del Lago de Pátzcuaro y… pic.twitter.com/GG8dpXVTVs — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) October 25, 2026

Respecto de las obras de movilidad, anunció que el segundo anillo periférico de Morelia podría comenzar operaciones en diciembre, mientras que el Morebús estará listo en febrero y dará servicio a más de 300 mil habitantes de la capital michoacana.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta sexenal de vivienda en Michoacán alcanza 82 mil unidades, con un avance del 22 por ciento. Agregó que el programa contempla 20 mil escrituras, 5 mil 514 créditos de mejoramiento y beneficios en financiamientos para 104 mil 422 personas.

A escala nacional, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reportó la aprobación de 502 conjuntos habitacionales en 31 estados, equivalentes a 570 mil casas, de las cuales 257 mil ya están en construcción. Añadió que el organismo reestructuró 4 millones 856 mil créditos impagables, incluidos 97 mil 500 de Michoacán.

Romero Oropeza señaló que el 75 por ciento de las viviendas que actualmente asigna el instituto corresponde a personas de entre 18 y 39 años, mientras que las mujeres representan más de la mitad de los compradores. Además, nueve de cada diez inmuebles llegan a trabajadores con ingresos de entre uno y 1.5 salarios mínimos.

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