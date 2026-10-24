Guadalupe Taddei descarta renunciar a presidencia del INE, reportan

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, descartó renunciar al cargo tras señalamientos de presuntas irregularidades en contrataciones y por su cercanía con un proveedor de materiales electorales.

Taddei Zavala comunicó su decisión a las y los consejeros electorales durante una reunión virtual. “No me voy, me mantengo firme”, habría expresado, según El Universal.

De acuerdo con fuentes que presenciaron la reunión, citadas por Reforma, la consejera presidenta calificó los señalamientos como un ataque político y rechazó algún conflicto de interés, pese a la reciente difusión de videos que exponen la cercanía de Guadalupe Taddei y su familia con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con siete empresas proveedoras del INE y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

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Por su parte, La Jornada indicó que Guadalupe Taddei consideró que se trata de un asunto político y aseguró sentirse tranquila. Según las fuentes consultadas por el diario, también argumentó que permanecería en el cargo para “proteger” a la institución.

ASF investiga posibles irregularidades en el INE

El pasado 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó el inicio de una investigación de oficio ante el posible uso indebido de recursos públicos en el INE.

Al respecto, el órgano de fiscalización apuntó que cuenta con indicios relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones, colusión, posible conflicto de interés y triangulación de recursos en los que estarían involucrados el INE, los OPLE, además de empresas, servidores públicos y proveedores.

La ASF aseguró que cuenta con “elementos e indicios suficientes” y que investigará “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”.

La #ASF informa:



Investigación ante posibles irregularidades cometidas en el INE. pic.twitter.com/H4xczilVll — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) October 23, 2026

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