Surgen más videos que revelan la extrema cercanía de Taddei con polémico contratista del INE

Surgen videos que revelan la cercanía de Guadalupe Taddei y el polémico contratista del INE

Nuevos videos expusieron la cercanía entre la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y su familia con el empresario Alfredo Hernández Casillas, dueño de la firma Cajas Graf y contratista de la institución electoral.

Las imágenes revelan viajes, hospedajes de lujo en la ciudad de París, convivencias en la residencia del empresario en la Ciudad de México y reuniones familiares con los hijos de la funcionaria pública.

Los videos, revelado por LatinUS exhiben al hijo de Guadalupe Taddei en una suite del hotel Le Meurice, en París, Francia, con un costo reportado de 200 mil pesos por noche.

En las grabaciones, se aprecia a Hernández Casillas filmando al joven mientras este consume champaña y contempla puntos turísticos de la capital francesa como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y el Jardín de las Tullerías.

“Qué buena está la champaña de París.”, dice el hijo de la presidenta del INE.

Asimismo, se documentaron traslados aéreos en los que participó Jorge Francisco Piñeda Taddei junto con el empresario y su operador financiero, Daniel Durán.

El vínculo expuesto abarca también el ámbito familiar y social en México. En una fotografía tomada en la residencia particular del contratista figuran sus tres hijos: León Fernando, Jorge Francisco y Luis Rogelio Piñeda Taddei, este último identificado como secretario particular del gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo.

En otro de los videos difundidos, se observa a Taddei caminando junto a Hernández Casillas en una propiedad ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, mientras el empresario la graba y dirigiéndose a ella como “la reina”.

¿Hay una relación sentimental?

Estas grabaciones se suman a revelaciones previas que documentaron eventos sociales compartidos entre la funcionaria y el proveedor de servicios, entre los que figuran festejos patrios y brindis con servidores públicos del organismo electoral.

Además, otros videos, publicados por el usuario @jorgegogdl, muestran cómo el polémico contratista del INE le llama “amor”, “corazón” y “mami” a la presidenta del instituto. No se ha revelado si sostienen alguna relación sentimental; sin embargo Alfredo Hernández Casillas le dedica un “te amo”.

Contratista del INE que ha recibido 198 millones de pesos sería pareja de Taddei. Audios revelados por @amandaromanom_ revelan la relación.



José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de la empresa Cajas Graf y vinculado a la red que incluye a Corporativo Zeg le llama “cielo” 🤣 pic.twitter.com/01os1VpJX9 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) October 24, 2026

Hasta el momento, las investigaciones periodísticas atribuyen a la empresa Cajas Graf adjudicaciones que suman un monto acumulado de 245 millones de pesos en contratos firmados con el INE.

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JVR