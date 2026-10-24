México cumple con entrega mínima de agua a Estados Unidos pese a sequía: SRE

El río Bravo luce seco en el tramo fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, en abril de 2025.

México cumplió con la entrega mínima anual de agua del Río Bravo a Estados Unidos pese a las condiciones de sequía extrema que afectan la disponibilidad del recurso, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la Cancillería, este 24 de octubre concluyó el primer año del ciclo 37 de entregas de agua establecido en el Tratado de Aguas de 1944, en seguimiento al compromiso anunciado el pasado 3 de febrero, con el que se acordó que México debe proporcionar alrededor de 431 millones de metros cúbicos anuales de agua a Estados Unidos.

“México ha actuado con responsabilidad para atender sus compromisos internacionales, sin poner en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos, en particular en la región fronteriza”, aseguró la SRE.

Al respecto, sostuvo que para el gobierno de México el acceso al agua es una prioridad, por lo que su administración “debe garantizar el bienestar de la población y la continuidad de las actividades esenciales”.

COMUNICADO. "México concluye el primer año del ciclo 37 de entregas de agua del Río Bravo en cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944".https://t.co/wHJcB4nm59 pic.twitter.com/zAUOFAiaBm — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 24, 2026

Destacan cooperación bilateral, pero EU advierte: ‘trabajo no está terminado’

Al respecto, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, reconoció las dificultades que representa la gestión del agua en la frontera, especialmente para las actividades agrícolas y ganaderas que dependen del suministro y padecen la sequía.

A través de la red social X, el diplomático aseveró que México logró cumplir su compromiso “mediante el diálogo y la cooperación bilateral” entre los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense, Donald Trump, bajo los principios de respeto mutuo y responsabilidad compartida.

“Este avance demuestra lo que nuestros dos países pueden lograr cuando trabajan juntos. Seguiremos construyendo sobre estos resultados para fortalecer nuestra cooperación”, escribió el embajador.

Por su parte, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, confirmó que México cumplió con la entrega de al menos 431 millones de metros cúbicos de agua durante el año del ciclo hídrico 2026.

Rollins también destacó la cooperación bilateral, aunque advirtió que “el trabajo no está terminado”, al señalar que las entregas pendientes “siguen siendo críticas para los agricultores y ganaderos del sur de Texas que dependen de esta agua para sostener sus operaciones y alimentar a nuestra nación”.

La funcionaria también agradeció al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a su equipo, por intervenir en las negociaciones. En ese sentido, subrayó el recurso que, dijo, “juntos estamos entregando para la agricultura estadounidense y salvaguardando el agua que nuestros productores necesitan”.

En tanto, la SRE reiteró la disposición de México para mantener el trabajo conjunto con Estados Unidos y asegurar el cumplimiento del tratado, “con pleno respeto a la soberanía hídrica nacional, al derecho humano al agua y a los intereses de las comunidades mexicanas”.

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cehr