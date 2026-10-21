México y ONU acuerdan 15 iniciativas; agua, empleo y cuidados están entre sus prioridades

México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordaron impulsar 15 iniciativas para enfrentar la crisis hídrica, fortalecer la seguridad alimentaria, ampliar las oportunidades de empleo y mejorar los servicios de cuidados. El anuncio formó parte de la conmemoración del 81 aniversario del organismo internacional

El acuerdo surgió durante la reunión anual del Comité Directivo del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2026-2031, encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa, y la coordinadora residente de Naciones Unidas en México, Allegra Baiocchi.

Las autoridades aprobaron nuevos mecanismos de coordinación para concentrar recursos, evitar duplicidades y articular las capacidades de las agencias internacionales con las dependencias federales. Entre las prioridades destacan el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, la alimentación adecuada y sostenible, la empleabilidad de personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y la gestión del agua en zonas metropolitanas.

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Durante la conmemoración, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, defendió la cooperación internacional como instrumento para enfrentar las desigualdades, los conflictos armados, el cambio climático y los desafíos tecnológicos.

“México seguirá impulsando en las Naciones Unidas una visión humanista, que nos permita alcanzar, juntos, una prosperidad compartida en sociedades más libres, democráticas y justas”, afirmó el canciller ante integrantes del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales.

México y ONU alistan 15 iniciativas ante crisis del agua y desigualdad ı Foto: Especial

Asimismo, Velasco destacó la participación del país en iniciativas para fortalecer los mecanismos de resolución pacífica de controversias, entre ellas la propuesta conjunta con Francia para restringir voluntariamente el uso del veto ante atrocidades masivas y los esfuerzos de mediación con Noruega, Qatar y Suiza.

Respecto a las reformas internas del organismo, señaló que México trabaja con Noruega en la iniciativa UN80 Global, cuyo propósito consiste en dotar a Naciones Unidas de mayor eficiencia y capacidad de respuesta frente a los problemas internacionales.

El funcionario también reconoció las aportaciones de las agencias de la ONU al Plan México, la transición energética, la justicia ambiental y la protección de los derechos humanos, particularmente en asuntos relacionados con la migración y las desapariciones de personas.

“Desde la Cancillería respaldamos el mandato de la Oficina de la coordinadora residente para articular con mayor eficacia al sistema de las Naciones Unidas en nuestro país, donde cada agencia, fondo y programa debe contribuir de manera sustantiva y coordinada, evitar duplicidades, optimizar recursos y maximizar el impacto de la cooperación”, expresó.

Por su parte, Allegra Baiocchi identificó tres principios mexicanos que, a su juicio, coinciden con los valores de la Carta de las Naciones Unidas. Se trata del humanismo, el reparto equitativo de los beneficios del desarrollo y el diálogo entre Estados bajo condiciones de igualdad y respeto mutuo.

La representante internacional sostuvo que el multilateralismo requiere resultados concretos mediante la cooperación y la solidaridad, con acciones que permitan ampliar las oportunidades de las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Recibimos en la Cancillería a la coordinadora residente de las Naciones Unidas en México, Allegra Baiocchi, para conmemorar el 81.º aniversario de la @ONUMX. En el encuentro señalé que México busca una prosperidad compartida y un planeta sano, porque la ONU solo tiene sentido si… pic.twitter.com/WKs9OQzkwI — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) October 22, 2026

Como parte de los compromisos establecidos, ambas instancias revisaron las prioridades de cooperación para los próximos cinco años, entre ellas el fortalecimiento del Estado de derecho, la inclusión social, la igualdad sustantiva, la economía incluyente y las políticas ambientales.

La Cancillería reiteró que la colaboración con Naciones Unidas buscará contribuir a las políticas de desarrollo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con especial atención a los sectores que enfrentan mayores condiciones de desigualdad.

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MSL