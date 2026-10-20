ONU destaca avances de México en búsqueda de personas desaparecidas y pide continuidad

Bloqueo de carretera México-Toluca por familiares de personas desaparecidas, el 20 de octubre de 2026.

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, reconoció los avances reportados por México en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y pidió mantener los mecanismos de cooperación internacional, incluido el trabajo con el propio comité.

“Felicitamos estos avances, esperamos que estos procesos de cooperación de los que se ha dado cuenta con España, con Alemania, con UNFPA, con la Oficina del Alto Comisionado, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se mantengan a través del tiempo”, expresó.

El pronunciamiento se dio este martes, durante la presentación del informe anual del Comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Ahí, el gobierno mexicano reiteró su compromiso con la búsqueda, pero manifestó su desacuerdo con la interpretación del organismo sobre el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Gobernación destaca localización de más de 16 mil personas

En representación del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, sostuvo que la estrategia nacional ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante 2026, la mayoría con vida.

“La búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras. Atender este delito es una prioridad nacional”, afirmó ante las delegaciones.

El subsecretario Arturo Medina Padilla en la ONU. ı Foto: Especial.

El funcionario aseguró que existe coordinación entre autoridades federales y estatales para localizar a las víctimas, investigar los delitos y combatir la impunidad, y señaló que se fortalecieron la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana.

Mencionó también la operación permanente de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, con participación de autoridades de seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), Gobernación y la Guardia Nacional.

Medina Padilla afirmó que, mientras en el pasado la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político, hoy estos hechos son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades municipales. “En todos los casos, se debe investigar y sancionar”, puntualizó.

En materia de cooperación, destacó la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que realizará una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Añadió que hay colaboración con Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos, además del UNFPA y la CIDH.

México rechaza postura sobre artículo 34

México mantuvo su rechazo a la interpretación del Comité sobre el artículo 34, que regula el procedimiento que puede seguir el organismo cuando recibe información sobre una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas. “México rechaza la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34”, sostuvo.

El funcionario reconoció que persisten desafíos y reiteró: “Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de todas las familias”.

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cehr