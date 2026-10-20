Comité de la ONU felicita México por avances en localización de personas; Segob rechaza postura sobre artículo 34

El Gobierno de México rechazó de manera formal la interpretación realizada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención internacional sobre la materia. Además, el Comité felicitó a México por avances en la localización de personas.

La postura fue fijada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, durante la presentación del informe anual del órgano multilateral ante la Tercera Comisión de la Asamblea General del organismo.

En el marco de la intervención gubernamental durante la sesión donde Juan Pablo Albán, presidente del Comité de Desaparición Forzada, expuso las actividades del organismo del presente año —incluido el proceso relativo al Artículo 34—, la delegación mexicana sostuvo que mantiene un compromiso con el sistema internacional de derechos humanos. Asimismo, la representación mexicana destacó la colaboración entablada con diversos actores e instituciones globales.

En materia de registros, Medina Padilla precisó la conformación de un grupo de expertos internacionales en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para realizar una revisión científica del Registro Nacional.

“México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención. Nuestro país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integramos un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente nuestro Registro Nacional”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

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Gobierno de México reafirma ante la ONU su compromiso con la búsqueda de personas y la cooperación internacional



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📹 Intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,… pic.twitter.com/Dix5VtQPuL — Gobernación (@SEGOB_mx) October 20, 2026

A la par, el funcionario resaltó la cooperación bilateral establecida con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para impulsar los procesos de identificación humana en el país.

Respecto al trabajo multinacional, la delegación mexicana subrayó la colaboración activa sostenida con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fortalecer las capacidades operativas de búsqueda, investigación e identificación.

En ese sentido, el subsecretario enfatizó que la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas permitió la localización de más de 16,000 personas en 2026.

Durante el desarrollo del foro internacional, los Estados miembros de la ONU coincidieron con la representación de México en la necesidad de que los órganos de tratado y procedimientos especiales mantengan una cooperación rigurosa y transparente con los países que muestran una colaboración constante.

Ante las delegaciones presentes, el funcionario de la Segob declaró que el compromiso del Estado mexicano se centra en la localización de personas desaparecidas, el combate a la impunidad y la garantía de los derechos de las familias.

“Reconocemos los desafíos pendientes y trabajamos para enfrentarlos. Nuestro compromiso es claro, encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de todas las familias”, agregó Arturo Medina Padilla.

Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, felicitó al Gobierno de México por las acciones emprendidas en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

“Felicitamos estos avances, esperamos que estos procesos de cooperación de los que se ha dado cuenta con España, con Alemania, con UNFPA, con la Oficina del Alto Comisionado, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se mantengan a través del tiempo

La comitiva mexicana enviada a la sede de las Naciones Unidas contó con la participación de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre ellos el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, y el director general de Derechos Humanos y Democracia, César Villanueva Esquivel, además de la representante permanente alterna de México ante la ONU, Jennifer Feller.

Por parte de la Segob acudió el director general de Política Pública de Derechos Humanos, Luis Gilberto Trejo Vargas; mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) estuvo representada por la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa, y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) por el general brigadier del Estado Mayor Uriel Carreto Montoya.

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JVR