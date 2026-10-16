México presenta avances en búsqueda de personas desaparecidas y reporta más de 16 mil localizaciones

El Gobierno de México informó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ha localizado a más de 16 mil personas durante 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda, y reiteró su disposición a la cooperación y al escrutinio internacional en materia de desapariciones.

Durante el foro “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”, celebrado en la sede de Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Arturo Medina Padilla, afirmó que localizar a las personas desaparecidas es una prioridad nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, presentó las 10 acciones de la estrategia, coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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Entre las medidas destacan las reformas legales de 2025, que obligan a abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y a iniciar la búsqueda de inmediato, sin plazos de espera.

La @SEGOB_mx, la @SRE_mx y la @FGRMexico encabezaron foro en la sede de @ONU_es para dar a conocer los avances de #México en la búsqueda de personas y la apertura a la cooperación con agencias de Naciones Unidas. Ante organismos internacionales, delegaciones diplomáticas y… pic.twitter.com/bm0iJ8sNoF — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 17, 2026

También se mencionó la operación permanente del Centro de Mando Nacional, las 24 horas, y los puestos de mando estatales.

La estrategia incluye la Plataforma Única de Identidad, la búsqueda en hospitales y penales, el fortalecimiento forense, la prevención del reclutamiento de jóvenes y la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Además, con apoyo de la ONU-DH, se conformó un grupo de especialistas para revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR, expuso el fortalecimiento de las investigaciones mediante análisis de contexto y herramientas científicas, así como la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, con participación de familias y colectivos, y la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses.

Catharina Boehme, del UNFPA, señaló que la asistencia técnica del organismo ha permitido, desde enero de 2023, restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas mediante el cotejo de huellas con registros del INE, y ofreció ampliar la colaboración a todo el país.

James Turpin, de la ONU-DH, reconoció las reformas, pero subrayó que deben traducirse en resultados efectivos. Al clausurar, Enrique Ochoa Martínez, de la SRE, reafirmó la disposición de México al diálogo y al escrutinio internacional.

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MSL