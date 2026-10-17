Trump frena nuevas sanciones contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió ayer una orden ejecutiva que pone en pausa un amplio paquete nuevo de sanciones contra la economía rusa, diciéndole al Congreso que dicha suspensión responde “al interés nacional”.

El mandatario firmó personalmente la legislación apenas el pasado 18 de septiembre, y tomó la nueva decisión apenas dos días antes de la fecha límite establecida en la propia ley para su implementación. Con la norma, que lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham, se pretendía frenar con mayor rapidez el flujo de recursos financieros que alimenta la guerra contra Ucrania.

La decisión inesperada de Trump llega una semana después de que sorprendiera al anunciar que EU había acordado comprar diésel a Rusia para intentar reducir los precios mundiales de la energía, pese a que eso podría perjudicar a Ucrania en su guerra contra Moscú.

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El Dato: Las fuerzas rusas aseguraron que desde el 1 de septiembre han tomado el control de más de mil 800 kilómetros cuadrados y 92 localidades en suelo ucraniano.

Graham, un aliado cercano y amigo del presidente, acababa de regresar de Ucrania cuando murió inesperadamente en julio. Había abogado por sanciones más estrictas contra Rusia como una forma de presionarla para que pusiera fin a la guerra contra Kiev.

Sus colegas en el Congreso respondieron con apoyo bipartidista tras su muerte, y Trump estampó su firma en la legislación... pero el viernes cambió de opinión.

El proyecto de ley, redactado por el senador demócrata Richard Blumenthal, se enfocaba en sancionar a funcionarios rusos, a bancos y a una flota clandestina de petroleros que mantiene en movimiento la energía rusa.

Además, ordenaba imponer aranceles de hasta el 100 por ciento a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos, con una excepción para los países que importan menos del 15 por ciento de las exportaciones de gas natural de Rusia y han tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

Poco después del anuncio de la suspensión de las sanciones, el representante demócrata Don Beyer señaló en redes sociales que él y otros habían “advertido” que Trump podría tomar una decisión así. El congresista instó al Congreso a “arreglar esta ley defectuosa para impedir que Trump capitulo ante Putin y garantizar que ella realmente apoye a Ucrania”.

La Casa Blanca no explicó de momento cómo la pausa de las sanciones respondía al interés nacional. La decisión se publicó en el sitio web de la Casa Blanca ya tarde en la noche, y la notificación indicó que el informe en el que se explicaba la decisión había sido presentada al Congreso.

Trump ha arremetido cada vez más contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien culpa de no haber alcanzado un acuerdo con Putin para poner fin a los combates. Ayer, en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, Zelenski, criticó el acuerdo sobre el diésel alcanzado por Trump con Rusia, y celebró la posibilidad de que los aliados europeos refuercen su papel en las negociaciones, calificando la postura de Moscú de “parodia”.

CRISIS. En ese contexto, la cadena CNN informó que Ucrania se ha quedado sin misiles Patriot estadounidenses, lo que la deja más vulnerable a las ofensivas rusas. De acuerdo con una fuente anónima, “casi todos los misiles balísticos del último ataque no pudieron ser interceptados debido a la falta de proyectiles (interceptores)”.

A su vez, ataques rusos contra nueve regiones ucranianas provocaron cortes de electricidad de emergencia en miles de hogares y dañaron numerosas viviendas.