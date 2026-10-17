León pide tregua humanitaria a Putin en Oleshky

El jefe del Estado Vaticano, ayer, al celebrar una misa desde el hospital Gemelli, en Roma.

El papa León XIV retomó actividades diplomáticas desde el hospital Gemelli, en Roma, y solicitó al presidente ruso, Vladimir Putin, un alto el fuego para facilitar alimentos, atención médica y evacuaciones de civiles en una ciudad de Ucrania.

El Vaticano difundió el viernes las primeras imágenes del pontífice desde su cirugía por cáncer de pulmón, en que se le ve celebrando misa, y los médicos señalan que las pruebas confirman la “mejora continua” en su recuperación.

Las fotos muestran a León de pie en el altar, celebrando misa en una capilla improvisada que se ha instalado para él en el hospital Gemelli. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo que el papa presidió por sí solo la liturgia, distribuyendo la comunión al personal médico ya los gendarmes vaticanos presentes. También pronunció una homilía en que agradeció al personal del hospital “por el trabajo que hacen cada día cuidando a los enfermos en su fragilidad, y de manera particular lo que habían hecho por él”.

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El Tip: Se confirmó que León XIV recitará la tradicional oración del Ángelus del mediodía el domingo, pero no estaba claro si lo hará desde el hospital o de regreso en el Vaticano.

En un comunicado, el Vaticano informó que durante la llamada con Putin, el jerarca católico “expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Jersón, y pidió un alto al fuego para permitir la entrega de alimentos y asistencia médica, y la evacuación voluntaria y segura de la población civil, y reafirmó el compromiso de la Santa Sede de promover el diálogo y la paz”.

El Kremlin detalló que Putin le deseaba a León XIV buena salud y una pronta recuperación. En respuesta a la preocupación del papa por la difícil situación de los civiles en la ciudad de primera línea de Oleshky, Putin dio una “explicación detallada sobre la responsabilidad del régimen de Kiev por la difícil situación humanitaria allí”, añadió en un comunicado.

Putin expresó su apoyo a “la intención del Vaticano de ayudar a crear condiciones para garantizar la seguridad de la población local y facilitar la entrega de suministros esenciales”, y se llegó a un acuerdo para coordinar los esfuerzos a este respecto.