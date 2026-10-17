Atacan a palestinos durante cosecha

Colonos israelíes atacaron el viernes aldeas palestinas en toda Cisjordania, incendiaron autos y árboles y golpearon a residentes y a una periodista extranjera, en el más reciente episodio de violencia que ha afectado la cosecha anual de aceitunas en el territorio.

Funcionarios locales y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina informaron de ataques en al menos ocho aldeas del norte del enclave, donde se concentra la mayoría de los olivares de los que miles de familias dependen para obtener ingresos.

La violencia de colonos contra palestinos se disparó este año y aumentó más en las semanas previas a las elecciones de Israel del 27 de octubre. Las autoridades israelíes han hecho poco para detener los ataques, dicen residentes y grupos de derechos humanos, quienes afirman que el ejército ha ayudado, protegido o se ha quedado al margen. La violencia ha provocado acusación de “limpieza étnica”, incluso por parte del gobierno británico, que ha dicho que Israel hace la “vista gorda” ante la campaña en curso.

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Los colonos atacaron la aldea el viernes, cuando los residentes, acompañados por activistas por la paz, salieron para la cosecha en las primeras horas del día.Cuando el grupo de vigilantes enmascarados se acercó, varios integrantes golpearon a la fotógrafa del Washington Post Heidi Levine, quien fue hospitalizada por sus lesiones.

El diario y la Asociación de Prensa Extranjera, que representan a periodistas internacionales que trabajan en Israel y los territorios palestinos, instaron a Tel Aviv a llevar a los atacantes ante la justicia.