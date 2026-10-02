Secretaría de las Mujeres y ONU acuerdan impulsar proyectos de igualdad hasta 2030

Convenio del 1 de octubre de 2026 al 31 de octubre de 2027

La Secretaría de las Mujeres y ONU Mujeres suscribieron un Acuerdo Específico de colaboración para apoyar la implementación del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva de Mujeres y Hombres 2026-2030, con el objetivo de fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de mujeres, adolescentes y niñas en México.

El convenio, que tendrá vigencia del 1 de octubre de 2026 al 31 de octubre de 2027, contempla siete líneas prioritarias de trabajo: promoción de la igualdad sustantiva; autonomías y participación pública; acceso a la cultura y acciones vinculadas con el medio ambiente y el cambio climático; eliminación de todas las formas de violencia; reconocimiento y redistribución de los trabajos de cuidados; fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres, y colaboración en foros multilaterales.

Durante la firma del acuerdo, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la relevancia de fortalecer la cooperación con el organismo internacional en el marco del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien identificó como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

Laura Itzel Castillo Juárez sostuvo que el compromiso de la dependencia es garantizar que las mujeres de todas las edades puedan ejercer plenamente sus derechos y tengan las condiciones para desarrollar sus proyectos de vida.

“Como lo ha manifestado la Presidenta, todas las mujeres y niñas podemos ser lo que queramos ser. Ese es el compromiso que también hacemos desde esta secretaría para que realmente se pueda lograr”, señaló.

Laura Itzel Castillo Juárez subrayó que este compromiso implica que ninguna mujer, adolescente o niña, sin importar el lugar del país en el que se encuentre, quede al margen del ejercicio de sus derechos.

En el encuentro, Laura Itzel Castillo Juárez también destacó la postura de México en materia de cooperación internacional y derechos de las mujeres, particularmente ante lo que calificó como un contexto global en el que existen resistencias a la agenda de igualdad.

“Vivimos un momento en que la agenda de derechos de las mujeres enfrenta resistencias en distintas partes del mundo”, afirmó Laura Itzel Castillo Juárez.

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FGR